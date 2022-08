Horror en Bolivia: lo enterraron vivo como ofrenda a la Pachamama

enterrado vivo bolivia.jpg

Según denunció, lo quisieron usar de “sullu”, nombre que recibe el feto de llama que se entrega como ofrenda a la "Pachamama" o Madre Tierra en rituales para las construcciones en Bolivia.

“Anoche era la pre entrada (de Villa Victoria), fuimos a bailar, yo era guía, y después no me acuerdo. Lo único que recuerdo es que pensé que estaba en mi cama, me quise levantar para ir a orinar y no pude moverme. Cuando empujé el ataúd, pude romper un vidrio que tenía y así pude salir. Me enterraron”, declaró Víctor Hugo Mica Álvarez.

La víctima es bailarín de una fraternidad de tobas y relató que luego de haber participado en la pre entrada de Villa Victoria, se encontró con un amigo que lo invitó a tomar cerveza y después de eso perdió el conocimiento.

Según informó, en la zona había comenzado una construcción y por eso asume que lo quisieron usar como ofrenda: “Me quisieron meter de sullu”, afirmó a la prensa.

El hombre logró escapar y pedir ayuda a un joven, quien lo encontró deambulando, cubierto con cemento en el rostro y la cabeza y lo acompañó a una estación policial.

