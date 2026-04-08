River inicia su camino en Bolivia por la Copa Sudamericana: el antecedente que ilusiona

River se prepara para su estreno en la Copa Sudamericana 2026 con un desafío que históricamente le ha resultado complejo: jugar en Bolivia. Este miércoles, el equipo dirigido por Eduardo Coudet visitará a Blooming en Santa Cruz de la Sierra, en un partido que marcará el inicio de su participación en el certamen continental. El conjunto de Núñez llega en un buen momento futbolístico, respaldado por una racha de cuatro triunfos consecutivos desde la llegada del “Chacho” al banco de suplentes.