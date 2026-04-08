River inicia su camino en Bolivia por la Copa Sudamericana: el antecedente que ilusiona
El equipo de Coudet debuta ante Blooming en Santa Cruz de la Sierra, una ciudad donde mantiene un registro positivo pese a un historial adverso en el país.
River se prepara para su estreno en la Copa Sudamericana 2026 con un desafío que históricamente le ha resultado complejo: jugar en Bolivia. Este miércoles, el equipo dirigido por Eduardo Coudet visitará a Blooming en Santa Cruz de la Sierra, en un partido que marcará el inicio de su participación en el certamen continental. El conjunto de Núñez llega en un buen momento futbolístico, respaldado por una racha de cuatro triunfos consecutivos desde la llegada del “Chacho” al banco de suplentes.
Este presente genera expectativas positivas de cara al debut, aunque el historial en territorio boliviano invita a la cautela. A lo largo de su historia, el Millonario disputó 16 encuentros en Bolivia, todos correspondientes a la Copa Libertadores. El balance no resulta favorable: cinco victorias, cuatro empates y siete derrotas. Estos números reflejan las dificultades que ha tenido el equipo en ese país, donde factores como la altura suelen influir de manera determinante en el rendimiento.
Sin embargo, el escenario del partido ante Blooming presenta una particularidad que alimenta la ilusión del conjunto argentino. El encuentro se disputará en Santa Cruz de la Sierra, una ciudad donde la altura no representa un problema, a diferencia de otras plazas bolivianas como La Paz o Cochabamba.
En esa ciudad, la Banda Roja mantiene un registro positivo: jugó tres veces y nunca perdió. El equipo consiguió dos triunfos y un empate en sus visitas, todas ellas frente a Oriente Petrolero. Este antecedente se convierte en un dato alentador para un plantel que buscará comenzar con el pie derecho su participación en la Sudamericana.
Además, el partido ante Blooming marcará un hecho particular, ya que será la primera vez que River dispute un encuentro en Bolivia por este torneo, luego de haber jugado allí únicamente por la Libertadores en el pasado.
Con un equipo en crecimiento y un entrenador que busca consolidar su idea, el club de Núñez intentará aprovechar este contexto favorable para dejar atrás las estadísticas negativas en el país y dar un paso firme en el inicio del certamen. La combinación entre el buen presente y el antecedente positivo en Santa Cruz aparece como un punto de apoyo para afrontar un desafío siempre exigente.
Uno por uno, todos los partidos que River jugó en Bolivia
- Bolívar 3 - 3 River | Copa Libertadores - fase de grupos | 19/03/1967
- 31 de Octubre 4 - 0 River | Copa Libertadores - fase de grupos | 22/03/1967
- Universitario de La Paz 2 - 0 River | Copa Libertadores - fase de grupos | 01/03/1970
- Bolívar 1 - 1 River | Copa Libertadores - fase de grupos | 05/03/1970
- Oriente Petrolero 1 - 3 River | Copa Libertadores - fase de grupos | 25/02/1973 (Santa Cruz de la Sierra)
- Jorge Wilstermann 0 - 1 River | Copa Libertadores - fase de grupos | 28/02/1973
- The Strongest 0 - 1 River | Copa Libertadores - fase de grupos | 27/07/1982 (ganado por mala inclusión de un jugador rival)
- Jorge Wilstermann 1 - 0 River | Copa Libertadores - fase de grupos | 20/08/1982
- Bolívar 1 - 4 River | Copa Libertadores - fase de grupos | 05/03/1991
- Oriente Petrolero 1 - 1 River | Copa Libertadores - fase de grupos | 08/03/1991 (Santa Cruz de la Sierra)
- The Strongest 1 - 4 River | Copa Libertadores - fase de grupos | 05/04/2001
- Oriente Petrolero 0 - 2 River | Copa Libertadores - repechaje | 02/02/2006 (Santa Cruz de la Sierra)
- San José 0 - 2 River | Copa Libertadores - fase de grupos | 19/02/2015
- The Strongest 1 - 1 River | Copa Libertadores - fase de grupos | 16/03/2016
- Jorge Wilstermann 3 - 0 River | Copa Libertadores - Ida de los cuartos de final | 14/09/2017
- The Strongest 3 - 1 River | Copa Libertadores - fase de grupos | 04/04/2023
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