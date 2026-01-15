"Para la libertad de Venezuela": qué dijo María Corina Machado tras almorzar con Donald Trump
La referente opositora venezolana se reunió con el mandatario estadounidense en la Casa Blanca y le regaló la medalla del Premio Nobel de la Paz.
Este jueves, Donald Trump recibió en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien al salir declaró entusiasmada que cuenta con el presidente de los Estados Unidos para avanzar con "la libertad de Venezuela”.
El encuentro entre el estadounidense y la Premio Nobel de la Paz tuvo lugar en uno de los comedores de la residencia presidencial ubicada en Washington, donde ambos almorzaron; comida a que se sumó el secretario de Estado Marco Rubio, un fuerte aliado de la venezolana.
“Sepan que contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela", dijo la dirigente ante las cámaras de medios locales e internacionales y entre abrazos y fotos con entusiastas seguidores que parecen ignorar los constantes ninguneos a los que la propia Machado fue sometida por el magnate neoyorquino.
Para Machado, "Delcy Rodríguez es parte del régimen”
En el mismo sentido, se refirió a la situación que atraviesa su país luego del secuestro y enjuiciamiento en Estados Unidos de Nicolás Maduro y su esposa, al afirmar que la presidenta encargada Delcy Rodríguez “es parte del régimen” que supo combatir.
“Si hay algo que este régimen ha sabido hacer con eficiencia en el pasado, ha sido ganar tiempo y aprovecharse de los esfuerzos realizados de buena fe. Delcy Rodríguez es parte del régimen. No hay manera de que un país donde el 86 % de la población vive en pobreza pueda atraer inversión real”, declaró Machado.
En este sentido, también pareció ignorar que el mandatario norteamericano aseguró horas atrás que la sucesora de Maduro es una mujer “fantástica” con la que tanto él como el secretario Rubio mantienen un diálogo fluido con la intención de reencaminar las relaciones entre ambas naciones, basadas en las extraordinarias reservas venezolanas de petróleo que Trump ambiciona.
Tras retirarse del ágape celebrado en la Casa Blanca, Machado se dirigió al Capitolio, donde mantuvo una reunión con senadores republicanos y demócratas, a quienes expresó su compromiso con el retorno de los millones de venezolanos que han emigrado en los últimos años.
La medalla del Premio Nobel ya luce en el pecho de Donald Trump
En otro orden, María Corina Machado aseguró a la prensa presente en el Capitolio que, tal y como le había solicitado el presidente de los Estados, en la ocasión le entregó a Donald Trump la medalla del Premio Nobel recibida recientemente en Oslo, “como un reconocimiento por su compromiso con nuestra libertad".
"Le decía al presidente Trump que hace 200 años el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con la cara del presidente George Washington. Desde entonces, Simón Bolívar nunca la dejó. Siempre la conservó”, relató.
Y continuó: “200 años después, el pueblo de Bolívar le entrega al presidente de Estados Unidos en retribución una medalla al presidente de Estados Unidos, heredero de Washington, la medalla del Nobel como un reconocimiento por su compromiso con nuestra libertad".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario