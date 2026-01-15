"Para la libertad de Venezuela": qué dijo María Corina Machado tras almorzar con Donald Trump

En este sentido, también pareció ignorar que el mandatario norteamericano aseguró horas atrás que la sucesora de Maduro es una mujer “fantástica” con la que tanto él como el secretario Rubio mantienen un diálogo fluido con la intención de reencaminar las relaciones entre ambas naciones, basadas en las extraordinarias reservas venezolanas de petróleo que Trump ambiciona.

Tras retirarse del ágape celebrado en la Casa Blanca, Machado se dirigió al Capitolio, donde mantuvo una reunión con senadores republicanos y demócratas, a quienes expresó su compromiso con el retorno de los millones de venezolanos que han emigrado en los últimos años.

La medalla del Premio Nobel ya luce en el pecho de Donald Trump

Ana Corina Sosa hija María Corina Machado premio Nobel de la Paz El Nobel fue recibido en Oslo por la hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa.

En otro orden, María Corina Machado aseguró a la prensa presente en el Capitolio que, tal y como le había solicitado el presidente de los Estados, en la ocasión le entregó a Donald Trump la medalla del Premio Nobel recibida recientemente en Oslo, “como un reconocimiento por su compromiso con nuestra libertad".

"Le decía al presidente Trump que hace 200 años el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con la cara del presidente George Washington. Desde entonces, Simón Bolívar nunca la dejó. Siempre la conservó”, relató.

Y continuó: “200 años después, el pueblo de Bolívar le entrega al presidente de Estados Unidos en retribución una medalla al presidente de Estados Unidos, heredero de Washington, la medalla del Nobel como un reconocimiento por su compromiso con nuestra libertad".

machado washington