Brasil: Lula da Silva y Jair Bolsonaro cruzaron acusaciones en el primer debate rumbo al balotaje

Bolsonaro intentó vincular a Lula al narcotráfico por hacer campaña electoral en las favelas de Rio de Janeiro mientras el líder del PT lo rebatió diciendo que el jefe del Estado está vinculado al crimen organizado de los parapoliciales de ultraderecha que mataron a la concejala Marielle Franco en Río de Janeiro en 2018.

El mandatario cargó contra la corrupción del escándalo del Petrolao en Petrobras, asesorado por el exjuez Sérgio Moro, hoy senador nacional, que volvió a ser aliado de Bolsonaro luego de haber renunciado como Ministro de Justicia.

Fue una de las grandes noticias de la noche el regreso de Moro a ser asesor del ultradrechista al que denunció por haber obstruido investigaciones.

Lula logró llevarse el primer tramo del debate al insistir en el rol de Bolsonaro en la pandemia, acusando de ser "negligente" con la adquisición de vacunas.

La corrupción fue una de las batallas del debate, con Bolsonaro buscando aumentar el rechazo a Lula, que venció la primera vuelta por 48% a 43%, recordando la detención de Lula por parte de Moro, en una escandalosa causa que fue anulada por el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema).

"Lula fue liberado por un juez de la corte amigo", dijo Bolsonaro. El debate enfrentó a los dos de pie, frente a frente en bloques hablando por bloques de 15 minutos.

Ambos se acusaron de mentirosos y Bolsonaro se negó a responder cuántas universidades o escuelas técnicas realizó. "A vos te daba orgullo tener a Lula como presidente, nunca hiciste discursos criticándome cuando eras diputado", afirmó Lula.

Bolsonaro intentó ideologizar la discusión vinculando a Lula con los presidentes dse Venezuela, Nicolás Maduro, y de Nicaragua, Daniel Ortega.

"Miren hacia donde fue Argentina, el presidente (Alberto) Fernández tiene 40% del pueblo en la línea de la pobreza y ya revuelven basura para sobrevivir. ¿Queremos eso para Brasil, con personas sin calificación intelectual ni moral? ¿Quieren volver a la escena del crimen? Este pueblo respira libertad. Cerraron iglesias en la pandemia y usted no dijo nada. No hay más mascotas en Venezuela porque se los comen", dijo Bolsonaro.

Lula defendió las políticas ambientales y acusó a Bolsonaro de tolerar y fomentar la invasión de tierras indígenas en la Amazonia por parte del agronegocio.

"El ruralista que invade tierras es una bandido, no es un empresario", aseguró el expresidente Lula. "Bolsonaro hace cuatro años que no aumenta el salario. Vamos abajar el mínimo no imponible del impuesto de renta. Vamos a reconstruir el país", dijo y afirmó que Bolsonaro fue "el peor presidente del mundo en la pandemia", riéndose de los enfermos.