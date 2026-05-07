Así informó el capitán del crucero con brote de hantavirus la muerte del primer pasajero
El anuncio se produjo ante los presentes en la embarcación y fue grabado por un influencer turco que viajaba en el buque.
En las últimas horas sereveló un video donde el capitán del crucero MV Hondius comunicó a los pasajeros la primera muerte a bordo con un mensaje que después cobraría especial relevancia por el brote de hantavirus: “Uno de nuestros pasajeros, tristemente, falleció la pasada noche”.
El anuncio se produjo ante los presentes en la embarcación y fue grabado por un influencer turco que viajaba en el buque. En aquella comunicación inicial, el capitán trasladó que, según la información médica disponible entonces, el fallecimiento se atribuía a causas naturales.
“Creemos que fue por causas naturales. El médico me ha dicho que no es contagioso”, afirmó el capitán del MV Hondius tras informar de la muerte del pasajero. Sin embargo, la situación dio un giro después de que se confirmaran casos relacionados con el hantavirus y aumentara la preocupación sanitaria.
Ante el silencio de los presentes, el capitán siguió: “Según me informó el médico, los problemas de salud que padecía no eran contagiosos por lo que el barco está seguro en ese sentido, está a salvo”.
La Organización Mundial de la Salud ha notificado tres casos confirmados y otros cinco sospechosos vinculados al patógeno. Tres personas han fallecido, mientras las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica y trabajan en la trazabilidad de los contactos afectados.
El crucero navega rumbo a Tenerife con dos especialistas en enfermedades infecciosas incorporados a bordo para reforzar la seguridad médica durante el trayecto. La llegada al puerto de Granadilla está prevista para el sábado, después de que España aceptara la solicitud emitida por la OMS y la Unión Europea.
Mientras tanto, los pasajeros asintomáticos permanecen confinados en el barco y pueden salir por turnos a cubierta manteniendo la distancia de seguridad. Cuando el buque atraque en Canarias, los pasajeros extranjeros serán repatriados y los 14 españoles serán trasladados a Madrid para ser evaluados y cumplir cuarentena en el Hospital Gómez Ulla.
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