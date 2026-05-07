Así informó el capitán del crucero con brote de hantavirus la muerte del primer pasajero

crucero MV Hondius hantavirus

La Organización Mundial de la Salud ha notificado tres casos confirmados y otros cinco sospechosos vinculados al patógeno. Tres personas han fallecido, mientras las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica y trabajan en la trazabilidad de los contactos afectados.

El crucero navega rumbo a Tenerife con dos especialistas en enfermedades infecciosas incorporados a bordo para reforzar la seguridad médica durante el trayecto. La llegada al puerto de Granadilla está prevista para el sábado, después de que España aceptara la solicitud emitida por la OMS y la Unión Europea.

Mientras tanto, los pasajeros asintomáticos permanecen confinados en el barco y pueden salir por turnos a cubierta manteniendo la distancia de seguridad. Cuando el buque atraque en Canarias, los pasajeros extranjeros serán repatriados y los 14 españoles serán trasladados a Madrid para ser evaluados y cumplir cuarentena en el Hospital Gómez Ulla.