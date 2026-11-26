El CEO de Anthropic, Darío Amodei, rechazó entregar el libre albedrío humano a la Inteligencia Artificial
Amodei salió al cruce de una nota que aseguraba que la empresa busca que la humanidad ceda parte de sus decisiones la Inteligencia Artificial.
En medio del debate por el desarrollo y límites a la Inteligencia Artificial (IA), el CEO de Anthropic, Darío Amodei, la empresa que creó Claude aseguró que está en contra de entregar el control humano a la IA. "No, no creo que debamos 'entregar el libre albedrío humano' a los sistemas de IA, y es absurdo sugerir que lo creo", respondió visiblemente enojado en su cuenta de la red social X.
Fue en respuesta a un artículo publicado en el sitio de noticias estadounidense Axios que aseguraba que fuentes de Anthropic le habían revelado que al interior de la compañía primaba una idea central: que la humanidad le ceda parte de sus decisiones a una IA superinteligente.
Amodei construyó su perfil público precisamente advirtiendo que la IA podía escapar al control humano, y en septiembre le pidió a toda la industria bajar el ritmo. De allí el enojo con la nota que lo ubicaba en las antípodas de esa imagen. Según TechCrunch, Sam Altman, CEO de OpenAI, dijo que quiere que la gente siga teniendo control sobre su futuro, y Alexandr Wang, jefe de IA de Meta, escribió que no hay que aceptar un “traspaso” de la sociedad a la IA.
El CEO de Anthropica salió al cruce del crítico artículo y advirtió que durante milenios los defensores de la autocracia prometieron decisiones mejores y más rápidas que las de la democracia. Aun si fuera cierto, cosa que duda, “nunca deberíamos sacrificar la legitimidad ni la autodeterminación en el altar de la eficiencia o la seguridad”. Y en ese sentido aseguró el argumento vale palabra por palabra contra un gobierno de la IA.
Según Amodei, las otras empresas de IA no piensan muy distinto que él sobre qué tareas automatizar: todas venden productos que van en la misma dirección, y algunos CEO repiten “control humano” o “la IA debería ser solo una herramienta” como pose comercial y política, sin cambiar nada en lo que ofrecen.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario