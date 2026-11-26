Anthropic

Amodei construyó su perfil público precisamente advirtiendo que la IA podía escapar al control humano, y en septiembre le pidió a toda la industria bajar el ritmo. De allí el enojo con la nota que lo ubicaba en las antípodas de esa imagen. Según TechCrunch, Sam Altman, CEO de OpenAI, dijo que quiere que la gente siga teniendo control sobre su futuro, y Alexandr Wang, jefe de IA de Meta, escribió que no hay que aceptar un “traspaso” de la sociedad a la IA.