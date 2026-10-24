Video: Pedro Almodóvar, Guillermo Del Toro, Javier Bardem y artistas de todo el mudo llaman a votar por Lula

En la grabación, Del Toro —quien reside en Estados Unidos— expresa: «Hola, amigos de mi amado Brasil, voten para buscar la libertad y el progreso y aprendan de todo lo que está sucediendo en la parte superior del hemisferio». Por su parte, Almodóvar afirma que la victoria del candidato del Partido de los Trabajadores (PT) frente al ultraderechista Flávio Bolsonaro resulta «esencial para Brasil y para el medioambiente». Ruffalo, en tanto, convoca a «combatir a los fascistas».