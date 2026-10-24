Video: Pedro Almodóvar, Guillermo Del Toro, Javier Bardem y artistas de todo el mudo llaman a votar por Lula
Un grupo de celebridades de reconocimiento internacional llamó a votar por Lula en Brasil y adviertió sobre el avance ultraderechista.
A pocas horas de la segunda vuelta electoral en Brasil, figuras de la cultura de distintos países manifestaron su apoyo al presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva. Los directores de cine Pedro Almodóvar y Guillermo del Toro, los actores Javier Bardem y Mark Ruffalo, y otros artistas de todo el mundo difundieron un video en redes sociales en el que llaman a votar por el líder progresista el próximo domingo.
En la grabación, Del Toro —quien reside en Estados Unidos— expresa: «Hola, amigos de mi amado Brasil, voten para buscar la libertad y el progreso y aprendan de todo lo que está sucediendo en la parte superior del hemisferio». Por su parte, Almodóvar afirma que la victoria del candidato del Partido de los Trabajadores (PT) frente al ultraderechista Flávio Bolsonaro resulta «esencial para Brasil y para el medioambiente». Ruffalo, en tanto, convoca a «combatir a los fascistas».
La iniciativa, impulsada por el cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho, reunió a personalidades del cine de distintos países. Bardem, la francesa Juliette Binoche y la británica Tilda Swinton aparecen en el video haciendo con los dedos la «L», inicial de Lula y gesto popular entre sus seguidores. Mendonça Filho compartió la pieza y escribió: «Amor por Brasil; el mundo está pendiente de las elecciones del domingo».
Dentro de Brasil, Lula ya recibió el respaldo de buena parte de las principales personalidades de la cultura, como los cantantes Caetano Veloso y Anitta, y los actores Wagner Moura y Fernanda Torres. Bolsonaro, por su parte, cuenta con el apoyo de algunos cantantes de música sertaneja, como Gusttavo Lima y Ana Castela, y de futbolistas como Neymar.
Lula, quien busca un cuarto mandato presidencial, obtuvo el 45 % de los votos en la primera vuelta celebrada hace tres semanas, por detrás del 47 % de Bolsonaro. Las últimas encuestas electorales dibujan un escenario muy ajustado, con ambos candidatos en empate técnico.
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