Mensaje de Pedro Sánchez para Javier Milei: "Zurdos a mucha honra, subimos los salarios que ellos congelan"

Os pregunto: ¿queréis a Le Pen, a Trump o a Milei?



Pues entonces no vais a querer a Feijóo y Abascal dirigiendo nuestro país.



Lo que no queremos para el mundo, no lo queremos para nuestro país.



Nos llaman zurdos y zurdas. ¡Pues a mucha honra! pic.twitter.com/0cgZkhCe1G — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 24, 2026

Sánchez centró su discurso en contraponer dos modelos de país ante el 29-N. Frente a la "involución" que atribuye al PP y Vox en derechos sociales, sanidad, educación, pensiones y salario mínimo, el presidente del Gobierno defendió el voto a la coalición progresista (PSOE). El acto se enmarcó en un clima político marcado por la presencia en Madrid de Javier Milei y de Jordan Bardella, sucesor de Le Pen en Agrupación Nacional, y por las críticas de Trump a la política migratoria de España.