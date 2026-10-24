Mensaje de Pedro Sánchez para Javier Milei: "Zurdos a mucha honra, subimos los salarios que ellos congelan"
En medio de la campaña de cara a las elecciones anticipadas del 29 de este mes el presidente del Gobierno español volvió a apuntar contra Javier Milei.
El presidente de España, Pedro Sánchez, equiparó este al líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y al líder de Vox, Santiago Abascal, con referentes internacionales de la derecha y la extrema derecha como Marine Le Pen (Francia), Donald Trump (Estados Unidos) y Javier Milei (Argentina). Durante un acto de campaña, Sánchez los encuadró en lo que denominó "el club de los tijeretazos y la motosierra".
"Os pregunto: ¿queréis a Le Pen, a Trump o a Milei? Pues entonces no vais a querer a Feijóo y Abascal dirigiendo nuestro país. Lo que no queremos para el mundo, no lo queremos para nuestro país", afirmó el mandatario. Además, reivindicó la etiqueta con la que la oposición lo identifica: "Nos llaman zurdos y zurdas. ¡Pues a mucha honra!".
El jefe del Ejecutivo español sostuvo que las propuestas del PP y Vox suponen una "involución" en materia de derechos sociales, sanidad, educación, pensiones y salario mínimo. Frente a ese modelo, defendió el voto a la coalición progresista (PSOE).
Asimismo, Sánchez llamó a votar por los nietos del exilio franquista "con más fuerza si cabe", después de que el Tribunal Supremo suspendiera sus derechos electorales. Estas declaraciones se produjeron en un contexto político atravesado por visitas y cruces mediáticos internacionales, como la presencia en Madrid de Javier Milei y de Jordan Bardella, sucesor de Le Pen en Agrupación Nacional, junto con las críticas de Trump a la política migratoria de España.
Sánchez centró su discurso en contraponer dos modelos de país ante el 29-N. Frente a la "involución" que atribuye al PP y Vox en derechos sociales, sanidad, educación, pensiones y salario mínimo, el presidente del Gobierno defendió el voto a la coalición progresista (PSOE). El acto se enmarcó en un clima político marcado por la presencia en Madrid de Javier Milei y de Jordan Bardella, sucesor de Le Pen en Agrupación Nacional, y por las críticas de Trump a la política migratoria de España.
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