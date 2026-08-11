Buscan a un argentino desaparecido en Colombia tras el terremoto

Inician una campaña para encontrar al argentino desaparecido en Colombia

Varios edificios colapsaron a causa del terremoto Santiago Saldarriaga. AP

Ante la falta de información sobre su paradero, familiares de Carlos Luis Cáceres pusieron en marcha una campaña a través de las redes sociales para ampliar la búsqueda.

Según se informó, al momento de desaparecer, el sanjuanino vestía una remera celeste y blanca de Argentina y anteojos de sol, datos que podrían resultar útiles para facilitar su identificación.

Hasta la madrugada de este martes, la familia no había podido establecer si Cáceres logró abandonar su vivienda en medio del terremoto o si pudo haber sido trasladado a algún centro de salud.

Terremoto en Colombia

El sismo ocasionó numerosos daños materiales John Bonilla. AFP

El terremoto ocurrió el lunes a las 7:34 (hora local) y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó. El movimiento tuvo una magnitud de 7,4 y se sintió con fuerza en distintas regiones del país.

Pereira, Cali, Manizales y distintas localidades del departamento de Chocó se encuentran entre las zonas más afectadas. En Bogotá y Medellín también se sintió el movimiento telúrico.

La tragedia dejó, hasta este martes por la mañana, al menos 164 muertos y más de 570 heridos, mientras que 61 edificios colapsaron y numerosos inmuebles sufrieron daños.