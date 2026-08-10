Terremoto en Colombia en vivo: así se vivió el fuerte temblor en televisión

El estudio de un noticiero matutino se vio afectado por el terremoto

Por otro lado, la tensión también se apoderó de la emisión matutina del noticiero Arriba Bogotá (Citytv), tras el terremoto que provocó una tragedia nacional.

Eran exactamente las 7:36 a.m. cuando la periodista interrumpió el desarrollo habitual de las noticias para reportar que un sismo de gran intensidad estaba sacudiendo las instalaciones del canal. "Se siente fuertemente en nuestro estudio", advirtió mientras el movimiento de la escenografía y las luces de techo comenzaba a hacerse evidente.

Ante la intensidad de las sacudidas, su compañero en la mesa de conducción llamó a mantener la calma, mientras instaba al equipo y a la audiencia a iniciar de inmediato los protocolos de evacuación: "Lo más importante es la tranquilidad. Vamos a evacuar también nuestras instalaciones", indicó, recordando a la ciudadanía priorizar la seguridad de niños, adultos mayores y mascotas.

Manteniendo el profesionalismo en medio de la emergencia, la producción del noticiero procedió a suspender temporalmente la transmisión en vivo para ponerse a resguardo, enviando la señal a una pausa comercial mientras el personal del canal abandonaba el estudio hacia las zonas de seguridad exteriores.