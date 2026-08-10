Terremoto en Colombia en vivo: así se vivió el fuerte temblor en televisión
En redes sociales, circularon videos de cómo se vivió el terremoto en Colombia, tanto en Operación Triunfo USA como en un noticiero matutino. Mirá.
Lo que debía ser una jornada habitual de ensayos para los concursantes de Operación Triunfo USA (cuya academia está ubicada en Bogotá) se convirtió en minutos de auténtico desconcierto y angustia debido al terremoto de gran magnitud que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes.
Del mismo modo ocurrió con "Arriba Bogotá" (City TV), un noticiero matutino en el que se sintió el fuerte temblor mientras estaban presentando las novedades del día.
Así se sintió el terremoto de Colombia en Operación Triunfo USA
El temblor sorprendió a los finalistas y a la profesora de canto en plena clase. En las imágenes transmitidas por el canal en vivo del reality, se aprecia cómo la docente nota las primeras vibraciones mientras tocaba el piano. Segundos después, la tensión se trasladó al grupo de participantes, quienes detuvieron sus actividades al sentir cómo crujía la estructura y se balanceaban los objetos.
"¡Está temblando!", expresaron sorprendidos los jóvenes, antes de que el equipo de producción activara los protocolos de emergencia y ordenara la evacuación inmediata del recinto. En medio de gritos y desconcierto sobre hacia dónde dirigirse, los estudiantes abandonaron el plató a toda prisa hacia las zonas de seguridad exterior.
Las cámaras fijas del set continuaron registrando el evento en tiempo real, captando el balanceo de lámparas y micrófonos de techo. Minutos más tarde, la producción confirmó que tanto los concursantes como el personal del programa resultaron ilesos y se encontraban a salvo tras el susto.
El estudio de un noticiero matutino se vio afectado por el terremoto
Por otro lado, la tensión también se apoderó de la emisión matutina del noticiero Arriba Bogotá (Citytv), tras el terremoto que provocó una tragedia nacional.
Eran exactamente las 7:36 a.m. cuando la periodista interrumpió el desarrollo habitual de las noticias para reportar que un sismo de gran intensidad estaba sacudiendo las instalaciones del canal. "Se siente fuertemente en nuestro estudio", advirtió mientras el movimiento de la escenografía y las luces de techo comenzaba a hacerse evidente.
Ante la intensidad de las sacudidas, su compañero en la mesa de conducción llamó a mantener la calma, mientras instaba al equipo y a la audiencia a iniciar de inmediato los protocolos de evacuación: "Lo más importante es la tranquilidad. Vamos a evacuar también nuestras instalaciones", indicó, recordando a la ciudadanía priorizar la seguridad de niños, adultos mayores y mascotas.
Manteniendo el profesionalismo en medio de la emergencia, la producción del noticiero procedió a suspender temporalmente la transmisión en vivo para ponerse a resguardo, enviando la señal a una pausa comercial mientras el personal del canal abandonaba el estudio hacia las zonas de seguridad exteriores.
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