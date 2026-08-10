Terremoto en Colombia: el Gobierno ofreció ayuda y confirmó que no hay argentinos entre las víctimas

En horas en que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, vive su primera prueba de fuego al mando del país, sus pares como José Antonio Kast, de Chile, ofrecieron palabras de apoyo.

"Toda nuestra solidaridad con el pueblo colombiano tras el fuerte terremoto que afectó al occidente del país. Chile conoce el dolor y el desafío que dejan los sismos. Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite", escribió el mandatario a través de X.

En la misma red social publicó un comunicado oficial el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, para decir que el país "lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas y expresa sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas, así como sus deseos de pronta recuperación a las personas heridas y su solidaridad con las comunidades afectadas".

Bolivia, hoy gobernada por Rodrigo Paz Pereira, reafirmó además "sus profundos lazos de hermandad y cooperación" con Colombia y expresó su disposición de brindar apoyo, "en el marco de sus capacidades y de ser requerido por las autoridades colombianas".

Por su parte el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó su solidaridad en X y le ofreció al gobierno de Abelardo de la Espriella enviar un equipo especializado por un lapso de siete días, "cuando lo requieran":

"Toda nuestra solidaridad con Colombia y con las familias afectadas por el sismo de esta mañana. Colombia, Ecuador está con ustedes. Ponemos a su disposición nuestro equipo USAR: 47 rescatistas, canes especializados y equipos con autonomía para operar durante 7 días. Estamos listos para movilizarnos cuando lo requieran", señaló el mandatario.

Venezuela también se hizo presente, como Colombia hace apenas un mes y medio, cuando un terremoto doble arrasó con La Guaira, en el norte de ese país, en lo que fue una catástrofe con más de 6.000 muertes registradas.

"La República Bolivariana de Venezuela, en nombre del pueblo venezolano y de sus autoridades, expresa su más profunda solidaridad y fraternidad con el pueblo y el Gobierno de la hermana República de Colombia ante el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió gran parte del territorio colombiano en la mañana de hoy", expresó Félix Plasencia González, ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Delcy Rodríguez.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó este mediodía su "preocupación" al recibir la noticia del terremoto de 7,4 de intensidad en Colombia.

"Recibí con preocupación la noticia del fuerte terremoto que golpeó hoy a Colombia, con epicentro en el departamento de Chocó. En nombre del pueblo brasileño, manifiesto mi solidaridad al pueblo colombiano, especialmente a las familias de las víctimas y a todos los afectados por los temblores. Brasil permanece a disposición de Colombia para brindar el apoyo necesario", señaló el mandatario.

Otro tanto ocurrió en el caso del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, que sumó sus palabras de solidaridad y ayuda "en lo que se requiera" para su vecino del sur, y arrobó en X al presidente Abelardo de la Espriella.