Buscan voluntarios para vivir gratis cerca de Marbella a cambio de 20 horas de trabajo por semana
La búsqueda está orientada a personas que quieran comer y vivir gratis en España, con la única condición de reformar una casa cerca de Marbella.
Una verdadera oportunidad de vivir una aventura distinta está al alcance de quien desee pasar sus próximas semanas en Ronda, España, un lugar ubicado cerca de Marbella. La convocatoria, difundida a través de la plataforma Worldpackers, ofrece alojamiento y comida gratis para quien quiera trabajar en aquel lugar.
Se trata de la reforma de una casa en Estación de Cortes/La Cañada de Real Tesoro, Ronda. Para ello, el dueño de la misma ofrece a los jóvenes que deseen viajar alojamiento gratis -con habitación personal-, comida sin cargo y tours sin costo, a cambio de 20 horas semanales de trabajo.
La única condición es que quien viaje se quede, al menos, tres semanas. Cabe señalar que los aborden el desafío tendrán dos días de descanso a la semana, pudiendo utilizarlos para recorrer la zona y realizar todos los tours turísticos disponibles.
Cuáles son las tareas a realizar en Ronda, cerca de Marbella
Se requiere una dedicación de 20 horas semanales distribuidas en tareas prácticas como:
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Pintura y decoración: Adecuación, pintado y embellecimiento de los espacios e instalaciones.
Jardinería: Apoyo en la plantación, cultivo y mantenimiento de áreas verdes.
Construcción y reparaciones: Asistencia en pequeños arreglos y labores de acondicionamiento general.
¿Qué ofrece el anfitrión?
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Alojamiento privado: Habitación individual (cama en cuarto privado exclusivo para el voluntario).
Pensión completa: Desayuno, almuerzo y cena incluidos todos los días de la estancia.
Uso de instalaciones: Acceso libre a lavandería y cocina totalmente equipada.
Conectividad: Internet de alta velocidad (ideal para trabajo remoto o estudio).
Beneficios extra: Tours y paseos guiados por Ronda sin costo, además de servicio de recogida/traslado al momento de la llegada.
Tiempo libre: 2 días de descanso a la semana.
Requisitos y perfil buscado
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Idioma: Inglés nivel intermedio (para facilitar la comunicación).
Modalidad de viaje: Se aceptan candidaturas individuales, en pareja o duplas de amigos.
Perfil: Persona con iniciativa, habilidades manuales básicas y buena disposición para el trabajo en equipo.
Cabe señalar que el programa no incluye los pasajes de avión, seguro médico/de viaje, transporte interno por cuenta propia ni tramitación de visados.
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