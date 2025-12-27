Descubrí Brasil en 2026: el destino con posibles avistamientos de ballenas y hermosas playas

Dónde queda "Praia do Rosa"

Este balneario está ubicado en la costa sur de Brasil, dentro del estado de Santa Catarina. Se encuentra a menos de 100 kilómetros de Florianópolis, lo que permite llegar de forma sencilla de manera particular o a través de paquetes turísticos.

Cómo llegar a "Praia do Rosa"

La opción más práctica para viajar a "Praia do Rosa" desde Argentina es tomar un vuelo desde Buenos Aires hasta Florianópolis. Una vez en la capital de Santa Catarina, se debe recorrer por tierra los 90 kilómetros que separan hasta este balneario, ya sea en taxi, remis o traslados privados.