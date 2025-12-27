Descubrí Brasil en 2026: el destino con posibles avistamientos de ballenas y hermosas playas
Ubicado en el estado de Santa Catarina, a 90 kilómetros de Florianópolis, este atrapante sitio tiene a disposición diferentes atracciones. Los detalles en la nota.
A medida que el año empieza a despedirse, las vacaciones ya empiezan a tomar color y Brasil se posiciona como uno de los destinos más elegidos por los turistas. Sus extensas playas e imponentes atracciones lo convierten en el sitio más popular de Sudamérica.
Además de los grandes epicentros como Rio de Janeiro o Florianópolis, existe un destino en particular que destaca por sus aguas cristalinas y arena blanca: "Praia do Rosa". Este balneario se ubica en el estado de Santa Catarina y cuenta con posibles avistamientos de ballenas.
Qué se puede hacer en "Praia do Rosa"
"Praia do Rosa" combina naturaleza, calidez y grandes atracciones, motivo por el cual se adapta a los gustos de todos los turistas. Sus playas destacan por su grandes olas que permiten practicar surf, aunque también es valorada por aquellos que prefieren descansar bajo los rayos de sol.
También es posible recorrer senderos y elevaciones naturales que regalan vistas del mar y permiten un contacto directo con su naturaleza. Además, entre julio y noviembre, se puede observar la ballena franca austral que arriba a la costa en busca de calidez para reproducirse, una atracción única y altamente cautivante para los viajeros.
Por otro lado, el pueblo cobra vida al atardecer, con sus calles que presentan ferias, cafés, bares y restaurantes que se convierten en puntos de encuentro para disfrutar de la noche en compañía de amigos o familiares.
Dónde queda "Praia do Rosa"
Este balneario está ubicado en la costa sur de Brasil, dentro del estado de Santa Catarina. Se encuentra a menos de 100 kilómetros de Florianópolis, lo que permite llegar de forma sencilla de manera particular o a través de paquetes turísticos.
Cómo llegar a "Praia do Rosa"
La opción más práctica para viajar a "Praia do Rosa" desde Argentina es tomar un vuelo desde Buenos Aires hasta Florianópolis. Una vez en la capital de Santa Catarina, se debe recorrer por tierra los 90 kilómetros que separan hasta este balneario, ya sea en taxi, remis o traslados privados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario