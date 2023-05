Katy Perry perdida en la coronación de Carlos III

La estrella pop asistió acompañada del editor británico de Vogue, Edward Enninful, según reportó Page Six. Su ingreso a la ceremonia no escapó de la mirada de los usuarios de redes, que de inmediato compartieron el rostro de extrañeza de la intérprete al no saber dónde sentarse. Una usuaria de Twitter expresó: “La forma en la que trata de buscar su asiento, con ese sombrero. Es adorable y divertido al mismo tiempo”.