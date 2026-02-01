Caso Jeffrey Epstein: Elon Musk salió al cruce de las acusaciones en su contra
Los documentos revelan intercambios de correos electrónicos entre el empresario y el financista condenado por delitos sexuales.
Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos difundiera una nueva tanda de documentos sobre el caso Jeffrey Epstein, Elon Musk volvió a quedar en el centro de la escena pública, al conocerse un intercambio de correos electrónicos entre el empresario y el financista condenado por delitos sexuales, ocurrido entre 2012 y 2014, un vínculo que Musk había intentado mantener al margen de las acusaciones.
Si bien los documentos no acusan a Musk de haber cometido delitos, sí detallan un vínculo sostenido a través de invitaciones sociales, propuestas de encuentros y contactos reiterados.
En uno de los correos más difundidos, fechado el 11 de septiembre de 2013, Epstein le preguntó a Musk si estaría en Nueva York durante la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas y le comentó que "mucha gente interesante" se reuniría en su casa. A lo que Musk respondió que dirigía el diseño de producto y la ingeniería en dos compañías, que SpaceX se preparaba para lanzar el cohete más avanzado de la historia y que viajar a Nueva York para ver diplomáticos de la ONU no era un uso inteligente de su tiempo.
Pero el financista no se detuvo e insistió con otro mail donde utilizó una expresión despectiva en tono de broma y agregó que no habría "nadie mayor de 25 años y todos muy lindos". Los documentos publicados no registran una respuesta de Elon Musk a ese mensaje en particular.
Sin embargo, los archivos muestran que ese intercambio no fue un hecho aislado, entre 2012 y 2014, conversaron por este mismo medio sobre posibles encuentros en Nueva York, Florida y el Caribe. En noviembre de 2012, Musk le escribió a Epstein preguntándole: "¿Qué día o noche será la fiesta más salvaje en tu isla?".
Otros correos muestran a Epstein invitando reiteradamente a Musk a su isla privada y alentándolo a llevar amigos. En algunos casos, el magnate respondió a las invitaciones, aunque luego canceló o postergó los encuentros.
Los documentos también incluyen invitaciones de calendario y correos posteriores que confirman que Epstein visitó la sede de SpaceX en California en febrero de 2013, visita por la que luego agradeció a Musk.
Caso Jeffrey Epstein: la respuesta de Elon Musk
Tras la circulación pública de los correos, el empresario utilizó su cuenta de X para responder a las acusaciones en su contra: "Hay muchos correos falsos dando vueltas, pero este es real. Es fácil notar cuándo algo fue escrito por mí y cuándo es falso. Mi estilo es claro", expresó.
"Si realmente quisiera pasar mi tiempo de fiesta con mujeres jóvenes, me resultaría trivial hacerlo sin la ayuda de un perdedor espeluznante como Epstein, y aun así tendría el 99% de mi mente disponible para pensar en otras cosas. Pero no es lo que hago", manifestó.
Más tarde, sostuvo que inicialmente creyó que Epstein se refería a reuniones con diplomáticos de la ONU: "Admito que al principio fui lo suficientemente tonto como para pensar que realmente hablaba de eso".
"Sin embargo, incluso después de que aclarara que se trataba de una fiesta con mujeres jóvenes 'menores de 25', elegí seguir trabajando en cohetes y autos", concluyó.
