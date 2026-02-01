Caso Jeffrey Epstein: Elon Musk salió al cruce de las acusaciones en su contra

Otros correos muestran a Epstein invitando reiteradamente a Musk a su isla privada y alentándolo a llevar amigos. En algunos casos, el magnate respondió a las invitaciones, aunque luego canceló o postergó los encuentros.

Los documentos también incluyen invitaciones de calendario y correos posteriores que confirman que Epstein visitó la sede de SpaceX en California en febrero de 2013, visita por la que luego agradeció a Musk.

Caso Jeffrey Epstein: la respuesta de Elon Musk

Tras la circulación pública de los correos, el empresario utilizó su cuenta de X para responder a las acusaciones en su contra: "Hay muchos correos falsos dando vueltas, pero este es real. Es fácil notar cuándo algo fue escrito por mí y cuándo es falso. Mi estilo es claro", expresó.

"Si realmente quisiera pasar mi tiempo de fiesta con mujeres jóvenes, me resultaría trivial hacerlo sin la ayuda de un perdedor espeluznante como Epstein, y aun así tendría el 99% de mi mente disponible para pensar en otras cosas. Pero no es lo que hago", manifestó.

Elon Musk Epstein 1

Más tarde, sostuvo que inicialmente creyó que Epstein se refería a reuniones con diplomáticos de la ONU: "Admito que al principio fui lo suficientemente tonto como para pensar que realmente hablaba de eso".

"Sin embargo, incluso después de que aclarara que se trataba de una fiesta con mujeres jóvenes 'menores de 25', elegí seguir trabajando en cohetes y autos", concluyó.