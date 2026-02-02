El hermano del Rey de Bélgica negó cualquier relación cercana con Jeffrey Epstein pero aparece entre sus mails

Pero Laurent no aparece en esos documentos, a pesar de figurar en la agenda del empresario.

Cómo fue el contacto de Jeffrey Epstein con el príncipe Laurent de Bélgica

"Se puso en contacto conmigo en varias ocasiones. Me hacía preguntas a las que nunca di respuesta. Quería conocer a mis padres para presentarlos a sus amigos multimillonarios: le respondí que mis padres no estaban en venta ni para ser exhibidos", aseguró Laurent de Bélgica en referencia al rey emérito Alberto II y su esposa, la reina emérita Paola.

"Cuando dije que nunca asistí a un evento donde Epstein o su séquito estuvieran presentes, me refería a eventos públicos o corporativos. Sin embargo, me reuní con Epstein en privado dos veces, a petición suya. Una a principios de los 90 y otra a principios de los 2000", expresó el príncipe de 62 años, citado por el diario Het Laatste Nieuws.

Epstein habría pretendido que el príncipe belga le allanara el camino para dar clases en universidades europeas, "en particular en universidades que acogen a estudiantes mujeres", como aclaró el hermano del rey de Bélgica.

"Le dije que no estaba especializado en economía y que no pensaba presentarlo. Más tarde, me propuso participar en un proyecto en el sector del medio ambiente. Ese proyecto estaba claramente vinculado a un fraude. Rechacé su propuesta", afirmó.

Laurent también dijo que rechazó en 2012 una invitación "a una cena en París en presencia, según él, de un jefe de Estado y de hombres ricos e influyentes".

"Rechacé su invitación una vez más, explicándole que no me interesaba la ostentación de la riqueza y que no necesitaba de él para tratar con jefes de Estado. Estaba frustrado y me dijo que nadie rechazaba sus invitaciones", relató el miembro más polémico de la familia real de Bélgica.

El príncipe Laurent pidió "no volver a ser molestado por este asunto", pero ni siquiera es el único "hermano del rey" que está involucrado en la última tanda de documentos y fotos publicados en Estados Unidos en conexión con el caso Jeffrey Epstein.

ex principe andrew

En el Reino Unido, la orden del rey Carlos III de despojar a su hermano Andrés del título de príncipe causó shock en octubre de 2025, pero a la luz de las revelaciones de este fin de semana todo concuerda: el tercer hijo de la reina Isabel II aparece en una nueva serie de imágenes con una posible víctima de tráfico de personas con fines de explotación sexual.

A las declaraciones y pruebas aportadas por Virginia Giuffre, que denunció por abuso sexual agravado al entonces príncipe Andrés del Reino Unido, se suman las imágenes donde se ve al hermano del rey Carlos III apoyados sobre las palmas de sus manos y sus rodillas, por encima de una mujer joven que podría o no ser menor de edad.