Donald Trump negó haber ido "a la infecta isla de Epstein" y prometió iniciar acciones legales

El periódico The New York Times informó este lunes que el DOJ publicó unas 40 imágenes sin censurar en las que se verían las caras y los cuerpos de mujeres desnudas, algunas de las cuales serían menores de edad, víctimas de la trata de personas.

Una vocera del DOJ le dijo al periódico neoyorquino que se está trabajando "a contrarreloj" para "dar respuesta a la preocupación de las víctimas", y que "una vez que se hayan hecho más modificaciones" a los archivos denunciados volverán a estar online.

Al menos siete mujeres habrían resultado expuestas, vulneradas una vez más en su intimidad.

"Es difícil imaginar una manera más atroz de no proteger a las víctimas que tener imágenes de desnudos totales disponibles para que el mundo las descargue", señaló este lunes Anne Farmer, una de las mujeres que denunció a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell por abuso sexual.

Qué publicó el DOJ sobre el caso Jeffrey Epstein

A pedido del Congreso de los Estados Unidos, que aprobó la Ley de Transparencia de Archivos Epstein, el DOJ tenía hasta el 19 de diciembre de 2025 para publicar todos los archivos del caso, siempre teniendo en cuenta la necesidad de proteger a las víctimas y no a quienes están acusados de ser victimarios.

Pero la publicación se produjo recién el viernes pasado, 30 de enero de 2026, con la entrega de millones de documentos, miles de mails, 2.000 videos y más de 180.000 imágenes.

Técnicamente hubo un equipo de 500 abogados y veedores encargados del proceso, pero el resultado final es controvertido: en la mayoría de los mails se cuidaron los datos de los acusados con más recelo que en las decenas de fotos en las que las víctimas son expuestas.

La edición fue poco consistente. Por caso, uno de los mails entre Jeffrey Epstein y Steve Bannon, otrora asesor de Donald Trump, hacía referencia a un artículo periodístico sobre el Presidente de los Estados Unidos, pero después la cara del mandatario aparecía "censurada" en una foto.