Caso Jeffrey Epstein: publican decenas de fotos con desnudos de mujeres y otras posibles víctimas de abuso

Esta semana la prensa británica dio cuenta del supuesto pago que Mandelson habría recibido U$S75.000 por parte de Epstein mientras era representante en el Parlamento de Londres.

Tras la publicación de esa serie de fotos, Annie Farmer, una de las mujeres que denunció a Epstein y su pareja, Ghislaine Maxwell, por trata de personas con fines de explotación sexual, calificó el asunto de "extremadamente perturbador".

Una vocera del Departamento de Justicia respondió en las últimas horas: "estamos trabajando incansablemente para responder a cualquier pregunta o inquietud que puedan tener las víctimas y para abordar cualquier expediente que requiera modificaciones legales adicionales".

Desde la cartera federal explicaron que "una vez que se hayan hecho las modificaciones adecuadas" las fotos volverán a estar disponibles en la web del DOJ.

Las coronas de Europa, en la mira

involucra a personalidades del cine, la televisión, los negocios y la política, además de a varios miembros de casas reales europeas, desde Andrés Mountbatten-Windsor hasta el hermano menor del rey de Bélgica, el príncipe Laurent.

Así como el rey Carlos III del Reino Unido le quitó los títulos de príncipe y duque de York a su hermano Andrés, la princesa Mette-Marit de Noruega, casada con el príncipe heredero, Haakon, tuvo que salir a pedir disculpas esta semana por haber intercambiado mails "efusivos" con Jeffrey Epstein entre 2011 y 2014.

Mette Marit y Haakon se casaron en 2001, pero la ¿futura? reina consorte de Noruega ya tenía un hijo, Marius Borg Hoiby, quien actualmente enfrenta cargos por abuso sexual tras ser denunciad por al menos cuatro mujeres.

El detalle no es menor: según el periódico británico Daily Mail, en uno de los mails que se mandó con Jeffrey Epstein la princesa Mette-Marit le preguntó al empresario si era "apropiado para una madre sugerir que su hijo de 15 años tenga un fondo de pantalla con dos mujeres desnudas sosteniendo una tabla de surf".

Además de intercambiar unos 1.000 mails, Mette Marit de Noruega habría visitado a Jeffrey Epstein en tres ocasiones entre 2011 y 2013, ya sea en Oslo, Nueva York o en algún punto del Caribe.