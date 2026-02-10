Caso Jeffrey Epstein: vinculan a su expareja con la desaparición de Madeleine McCann

Uno de los puntos más inquietantes de la declaración radica en una seña particular de la menor. El testigo enfatizó que la niña se tapaba el ojo derecho, un gesto que le recordó de inmediato al coloboma de iris que padecía Madeleine, una marca distintiva que fue clave en las campañas de búsqueda global. En el momento del avistamiento reportado (2009), la pequeña habría tenido seis años, una edad que, según el testimonio, resultaba compatible con la apariencia de la niña observada en la calle.