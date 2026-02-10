Brasil: estaba por despegar el avión y detuvieron al piloto porque está acusado de abuso sexual de menores

avion

Pero Lopes no habría sido un cliente ocasional, ni siquiera uno habitual. En realidad, el piloto sería una pieza clave en una red de trata de personas con fines de explotación sexual que empezó a ser investigada en octubre de 2025.

Las autoridades paulistas consideran que el piloto estaría vinculado con la organización delictiva hace por lo menos ocho años, y que en la estructura del grupo habría roles definidos, coordinación de tareas y una acción sostenida en el tiempo.

Desde la aerolínea Latam se difundió un comunicado este martes en el que se confirmó que las autoridades de la firma están al tanto del arresto del piloto que volaba la ruta San Pablo - Río de Janeiro.

La compañía aérea abrió una investigación interna y se puso a disposición de las autoridades, aclararon desde Latam, desde donde también aseguraron que el vuelo fue realizado sin turbulencias tras el arresto.