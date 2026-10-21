Choque de trenes en España: escalofriantes testimonios de los pasajeros

El pasajero explicó que a las 8.39 la formación se detuvo sobre las vías, lo cual no le resultó extraño y lo relacionó con un posible corte de electricidad o una parada por problemas técnicos: "Pero de repente, estando sentados, he salido volando contra los sillones de enfrente. Ha sido un porrazo bestial, bestial. Al caer, había mucha gente con la nariz rota, con el brazo roto... Hemos empezado a ver humo por todos lados".

"Estoy vivo de milagro", comentó por su parte Miguel Ángel, un periodista de Capital Radio que viajaba en el último vagón del AVE que había partido a las 8 desde Madrid. Fue uno de los primeros en compartir su testimonio desde el lugar. "El tren volcó. Intentamos sacar a los pasajeros rompiendo las ventanas. El golpe fue gigantesco. Vi vagones destrozados, era espantoso", describió sobre la situación.

Viajaban 147 personas a bordo del tren Iryo 6076 que se encontraba detenido sobre la vía. En el AVE Renfe 2080 que había partido de la estación Antocha, en Madrid, hacia Santa Justa, en Sevilla iban 397 pasajeros.

La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha precisó que, de los 64 fallecidos, 40 viajaban en el Iryo y 24 en el AVE.

Hasta el monumento no se determinaron las causas del choque. Entre las hipótesis que se encuentran bajo investigación se apunta a un posible error humano por parte del maquinista o el personal de regular la circulación de los trenes.

También se analiza un posible fallo en el sistema de frenado automático LZB, el cual primero emite una alerta sonora al maquinista para que accione los frenos y, en caso de no lograrlo, la formación se detiene automáticamente.

Otra hipótesis es que el maquinista podría haber recibido autorización desde el centro de control de Antocha para continuar el recorrido pese a la presencia de la señal roja de detención.