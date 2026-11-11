Tolosa: descarriló un tren que transportaba rollos de acero
El accidente ocurrió mientras se desarrollaba una maniobra ferroviaria. Siete vagones quedaron fuera de las vías.
Un tren de carga descarriló en la localidad bonaerense de Tolosa, partido de La Plata. El episodio se registró en el tramo ferroviario comprendido entre las calles 526 y 527, a la altura del barrio La Bajadita, mientras se desarrollaban maniobras para permitir el paso de una formación que transportaba mercadería.
El grave accidente ferroviario ocurrió en la jornada de ayer martes e involucró directamente a siete vagones que iban completamente cargados con enormes rollos de láminas de acero.
La formación circulaba por el tramo delimitado entre la calle 120 y la Autopista, cuando se produjo el desperfecto técnico que dejó una parte del tren fuera de las vías.
Así quedaron los vagones del tren tras el accidente
De acuerdo con lo informado en el parte policial, el tren involucrado fue identificado como la formación 6.600/118, que tenía como unidad tractora a la locomotora 9045.
A raíz del descarrilamiento, los siete vagones directamente afectados y otros trece coches ferroviarios que también formaban parte del extenso convoy quedaron completamente inmovilizados sobre el trayecto.
Ante esta situación, efectivos policiales se acercaron al lugar del hecho y permanecieron allí durante varias horas para garantizar la seguridad mientras se organizaba la compleja separación de las unidades.
La maniobra coordinada estuvo a cargo del ayudante del maquinista, quien desacopló la locomotora y los vagones que no habían descarrilado. De esa manera, el resto de la formación pudo retomar su recorrido sin los coches afectados.
Qué pasó con los vagones descarrilados
Los siete vagones afectados que quedaron sobre las vías, junto con los rollos de acero que transportaban, permanecieron en el lugar bajo la custodia de personal de Seguridad Ferroviaria.
El operativo permitió retirar del sector la parte del tren que podía continuar circulando, sin los coches involucrados en el accidente, los cuales quedaron bajo resguardo.
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