Tolosa: descarriló un tren que transportaba rollos de acero

El accidente obligó a detener la formación y realizar maniobras para que el resto del tren pudiera seguir viaje

Ante esta situación, efectivos policiales se acercaron al lugar del hecho y permanecieron allí durante varias horas para garantizar la seguridad mientras se organizaba la compleja separación de las unidades.

La maniobra coordinada estuvo a cargo del ayudante del maquinista, quien desacopló la locomotora y los vagones que no habían descarrilado. De esa manera, el resto de la formación pudo retomar su recorrido sin los coches afectados.

Qué pasó con los vagones descarrilados

Personal de Seguridad Ferroviaria quedó a cargo de la custodia.

Los siete vagones afectados que quedaron sobre las vías, junto con los rollos de acero que transportaban, permanecieron en el lugar bajo la custodia de personal de Seguridad Ferroviaria.

El operativo permitió retirar del sector la parte del tren que podía continuar circulando, sin los coches involucrados en el accidente, los cuales quedaron bajo resguardo.