Cierra una conocida cadena de comidas rápidas en EEUU: de cuál se trata
La caída del consumo y la competencia agresiva de otras cadenas de comida rápida con precios más competitivos está hundiendo a la empresa en una profunda crisis.
Wendy’s, una de las marcas emblemáticas del sector de comida rápida, cerrará entre lo que queda de este año y los primeros meses de 2026 cientos de locales a lo largo de Estados Unidos. El plan se enmarca en un proceso de “optimización del sistema”, según informó el CEO Ken Cook, ante la caída del consumo en los locales y la pérdida de participación frente a otros competidores como Chili’s.
Según informó The Street, Wendy’s atraviesa una fuerte caída en sus ventas en los Estados Unidos, donde concentra más de 6 mil de los 7.334 locales que tiene repartidos en distintos países del mundo, entre ellos Argentina.
En el tercer trimestre de 2025, la compañía registró una baja de 4,7% en ventas comparables y una caída de 9,9% en las visitas durante septiembre.
Cook reconoció que en el tercer trimestre del año las ventas en Estados Unidos “siguen bajo presión” y que el grupo actúa “con urgencia para recuperar el crecimiento”. La decisión de cerrar locales apunta a mejorar la rentabilidad de las sucursales restantes y redirigir el flujo de clientes hacia los puntos más rentables.
De acuerdo con la agencia de noticias AP, Wendy’s anticipó el cierre de “un porcentaje de un solo dígito” de sus restaurantes en Estados Unidos, aunque no dio mayores precisiones. En caso de tratarse de un 5%, eso equivaldría a unas 300 sucursales, según la estimación basada en sus 6.011 locales activos en Estados Unidos al cierre del tercer trimestre de 2025.
El ajuste se suma al cierre de 240 locales registrado en 2024, como parte de la reestructuración que la compañía impulsa para mejorar su rentabilidad.
El análisis de The Street detalla que Wendy’s, tradicionalmente asociada a una propuesta de calidad con precios más altos, enfrenta hoy la ofensiva de cadenas como Chili’s, que redujeron precios para atraer consumidores sensibles al gasto.
El programa “3 for Me” de Chili’s ofrece entrada, bebida y plato principal desde 10,99 dólares, una cifra que compite directamente con el combo Dave’s de Wendy’s, que promedia los 12 dólares.
