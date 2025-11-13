Cierra una conocida cadena de comidas rápidas en EEUU: de cuál se trata

El ajuste se suma al cierre de 240 locales registrado en 2024, como parte de la reestructuración que la compañía impulsa para mejorar su rentabilidad.

El análisis de The Street detalla que Wendy’s, tradicionalmente asociada a una propuesta de calidad con precios más altos, enfrenta hoy la ofensiva de cadenas como Chili’s, que redujeron precios para atraer consumidores sensibles al gasto.

El programa “3 for Me” de Chili’s ofrece entrada, bebida y plato principal desde 10,99 dólares, una cifra que compite directamente con el combo Dave’s de Wendy’s, que promedia los 12 dólares.