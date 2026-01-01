Cinco días de luto en Suiza: ascienden a 47 los muertos y hay 80 personas heridas de gravedad

En muchos casos los heridos fueron trasladados en ambulancias aéreas a centros médicos de las ciudades de Sion y Ginebra, así como también a instituciones especializadas en pacientes con quemaduras, ubicados en Lausana y Zurich.

El Gobierno de Suiza declaró cinco días de duelo a nivel nacional con las banderas a media asta a raíz de esta tragedia, mientras las autoridades del cantón de Valais siguen tratando de determinar qué sucedió.

Además, las autoridades pidieron que se suspendan todas las actividades de riesgo, incluido el esquí, para evitar seguir cargando el sistema de emergencias y sanitario de todo el país.

Alrededor de 150 personas intervinieron en el operativo que empezó de madrugada para evacuar y auxiliar a las víctimas del incendio. Medios de Suiza dieron cuenta del esfuerzo colectivo realizado por las víctimas, con bares y hasta la sede de un banco como centros para recepción y traslado de heridos.