Cinco días de luto en Suiza: ascienden a 47 los muertos y hay 80 personas heridas de gravedad
Las autoridades actualizaron el número de víctimas fatales en el incendio en Crans-Montana, en los alpes suizos. Se declaró luto en todo el país.
En las últimas horas las autoridades del Cantón de Valais, en los Alpes suizos, actualizaron a 47 el número de víctimas fatales del incendio que se desató en la madrugada de Año Nuevo en un bar de Crans-Montana, un municipio mundialmente reconocido como una zona de esquí.
Durante la jornada también se confirmó que hay 115 personas heridas, la mayoría asistentes al evento de Año Nuevo en el bar Le Constellattion.
El incendio se habría desatado cerca de las 1.30 de la madrugada, cuando había alrededor de 200 personas en el bar. El local estaba habilitado para tener 300 comensales adentro y unos 40 más en una terraza.
Dentro de sus instalaciones había varias pantallas de televisión, una zona para fumar narguile, o shisha, y una decoración especial para el evento de Año Nuevo que consistía en velas prendidas.
De las víctimas fatales se sabe que en su mayoría eran turistas jóvenes que habían acudido al centro de esquí para recibir el 2026.
En muchos casos los heridos fueron trasladados en ambulancias aéreas a centros médicos de las ciudades de Sion y Ginebra, así como también a instituciones especializadas en pacientes con quemaduras, ubicados en Lausana y Zurich.
El Gobierno de Suiza declaró cinco días de duelo a nivel nacional con las banderas a media asta a raíz de esta tragedia, mientras las autoridades del cantón de Valais siguen tratando de determinar qué sucedió.
Además, las autoridades pidieron que se suspendan todas las actividades de riesgo, incluido el esquí, para evitar seguir cargando el sistema de emergencias y sanitario de todo el país.
Alrededor de 150 personas intervinieron en el operativo que empezó de madrugada para evacuar y auxiliar a las víctimas del incendio. Medios de Suiza dieron cuenta del esfuerzo colectivo realizado por las víctimas, con bares y hasta la sede de un banco como centros para recepción y traslado de heridos.
