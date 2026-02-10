Colombia: el presidente Gustavo Petro denunció que fue blanco de un intento de asesinato
Faltan tres meses para las elecciones en Colombia y el mandatario saliente, Gustavo Petro, inició una gira por el país en la que temió que le pidueran disparar.
La noticia del secuestro de la senadora colombiana Aída Quilcué, cercana al presidente Gustavo Petro, quedó en segundo plano este martes después de que el mandatario saliente asegurara que él mismo fue blanco de un intento de asesinato el lunes de esta semana.
En la recta final de su mandato, Gustavo Petro inició un viaje por el interior de Colombia que lo llevó al departamento de Córdoba, en el Caribe, donde el lunes por la noche vivió momentos de tensión cuando volaba en un helicóptero.
"Tomamos mar abierto cuatro horas y llegué a donde no teníamos que llegar", relató el mandatario saliente en una reunión con ministros que fue transmitida en vivo.
Petro aseguró que se salvó, "escapándome de que me maten", pero que temía que le dispararan a su helicóptero. Los agresores, en este caso, serían miembros de organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Se trata de lo que el Presidente de Colombia denominó una "nueva junta del narcotráfico" que busca asesinarlo más o menos desde 2022, cuando inició su mandato.
De hecho, el área que visitó esta semana Gustavo Petro es conocida por ser territorio del Clan del Golfo, un poderoso cartel de Colombia que la semana pasada suspendió su diálogo por la paz con el Gobierno porque Bogotá anunció un trato con Estados Unidos para atrapar al jefe de la organización, apodado "Chiquito Malo".
La que peor lo pasó esta semana fue la senadora indígena Aida Quilcué, quien sí fue efectivamente secuestrada por guerrilleros en el suroeste de Colombia y fue encontrada "libre y a salvo" unas horas más tarde.
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó que Quilcué y sus escoltas "están bien", y el equipo de la senadora confirmó a través de X que fueron "rescatados gracias a la rápida acción de la Guardia indígena del departamento del Cauca".
