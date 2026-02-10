Colombia: el presidente Gustavo Petro denunció que fue blanco de un intento de asesinato

De hecho, el área que visitó esta semana Gustavo Petro es conocida por ser territorio del Clan del Golfo, un poderoso cartel de Colombia que la semana pasada suspendió su diálogo por la paz con el Gobierno porque Bogotá anunció un trato con Estados Unidos para atrapar al jefe de la organización, apodado "Chiquito Malo".

La que peor lo pasó esta semana fue la senadora indígena Aida Quilcué, quien sí fue efectivamente secuestrada por guerrilleros en el suroeste de Colombia y fue encontrada "libre y a salvo" unas horas más tarde.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó que Quilcué y sus escoltas "están bien", y el equipo de la senadora confirmó a través de X que fueron "rescatados gracias a la rápida acción de la Guardia indígena del departamento del Cauca".