Venezuela: familiares de Juan Pablo Guanipa aseguraron que está bajo arresto domiciliario
El hijo de Juan Pablo Guanipa confirmó esta semana que se encuentra retenido en su casa de Maracaibo, en el caribe venezolano.
Apenas unos días después de que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara una amnistía para presos políticos, la familia de un dirigente de la oposición denunció que está bajo arresto domiciliario.
Se trata de Juan Pablo Guanipa, un dirigente de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro que reside en Maracaibo, en el noroeste de Venezuela, y que fue detenido el domingo pasado aún a pesar de los anuncios de la presidenta en funciones.
"Mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos", afirmó este martes Ramón Guanipa, hijo del dirigente, en un mensaje en X.
De hecho, la reclusión de Guanipa comenzó apenas unas horas después de que fuese excarcelado. Sólo se sabe que la Fiscalía confirmó su nueva detención, con una medida de arresto domiciliario.
Ramón Guanipa le gradeció al Gobierno de los Estados Unidos "su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos".
El hombre también indicó en declaraciones a medios de Venezuela que su padre está controlado por una tobillera electrónica y medidas cautelares más estrictas, incluyendo la prohibición de declarar a la prensa y publicar en redes sociales.
Tras pasar menos de 24 horas en libertad plena como ciudadano libre, Juan Pablo Guanipa pasó a estar recluido, monitoreado y custodiado por dos policías que están apostados en la puerta de su casa, dijo su hijo.
Reencuentro limitado
Aunque reconoció que le alegra reencontrarse con su padre, Ramón Guanipa insistió en que hubo una "injusticia", porque no se incumplió ninguna medida cautelar y ahora "tiene todavía menos libertades".
Según el denunciante, la familia no recibió ninguna notificación sobre el traslado del dirigente Guanipa a Maracaibo, capital del estado de Zulia, sino que se enteraron cuando la policía lo depositó en el lugar.
Desde la segunda detención de Guanipa su hijo estuvo en contacto con el senador estadounidense Rick Scott (del Partido Republicano), quien había cuestionado en X la captura del dirigente.
Antes de eso, el dirigente opositor había pasado más de 24 horas incomunicado y su familia había exigido una prueba de vida y la liberación inmediata al no conocer su paradero.
Guanipa, que es un colaborador cercano de la líder opositora y premio nobel María Corina Machado, había sido detenido en mayo de 2025 y estuvo retenido hasta el domingo pasado, cuando las autoridades lo depositaron en su casa de Maracaibo.
Pero el traslado no significó libertad: tras su salida de prisión, en declaraciones a la prensa, Guanipa abogó por la reconciliación en Venezuela, pero "con la verdad", y dijo que Venezuela "tiene derecho a ser un país libre".
En seguida, durante la noche, se informó que fue detenido por "hombres no identificados" que interceptaron su vehículo.
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos, informó el lunes de que ha verificado 426 excarcelaciones desde que se anunció el proceso de liberaciones el pasado 8 de enero, mientras que el Gobierno encargado asegura que ha excarcelado a 897 personas desde diciembre, sin que se haya publicado un listado oficial.
Esto ocurre en medio del proceso de consulta pública del proyecto de ley de amnistía, impulsado por el Gobierno encargado y aprobado en primera discusión por el Parlamento, que debe someterlo a un segundo debate para que quede sancionado como ley.
