Cómo ver en vivo la misa de Navidad del papa León XIV

Cómo ver la misa del papa León XIV de Navidad en vivo

Para ver la misa en vivo desde nuestro país se puede acceder de manera muy sencilla ya que será transmitida por los canales oficiales del Vaticano, que puedes seguir a través de YouTube.

Esta celebración, que sin dudas es la más atractiva para todos los fieles, se desarrollará en la Basílica de San Pedro, a la cual asistirán 120 sacerdotes. A su vez, hay que tener en cuenta que en todo el mundo habrá misas importantes el 24, 25, 30 de diciembre, al igual que el 1 y 6 de enero.

El calendario de misas del Papa en diciembre

Diciembre de 2025:

El miércoles 24 de diciembre, el Obispo de Roma presidirá la Misa de Nochebuena y Navidad del Señor en la Basílica de San Pedro, a las 19:00. Tras la Misa, se llevará a cabo la apertura de la Puerta Santa, rito que da inicio oficial al Jubileo Ordinario de 2025, bajo el lema "Peregrinos de esperanza".

Un día después, el jueves 25, el Papa pronunciará su tradicional mensaje navideño a las 12:00 del mediodía e impartirá la Bendición Urbi et Orbi desde la logia central de la Basílica Vaticana.

El miércoles 31 de diciembre, último día del año, el Papa oficiará la celebración de las primeras vísperas de la solemnidad de Santa María Madre de Dios en la Basílica de San Pedro a las 17:00, y cantará el himno del Te Deum, con el que se agradece al Señor por el año que concluye.