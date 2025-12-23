Intimidante recomendación de Donald Trump a Nicolás Maduro: "Sería inteligente que renuncie"
"Si juega duro, será la última vez que pueda jugar duro", amenazó Donald Trump a Maduro y lo instó a "ser inteligente" y renunciar.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump volvió a elevar la tensión en el Caribe y amenazó, una vez más, al presidente de Venezuela Nicolás Maduro en un intento por forzar un cambio de régimen por la fuerza. El mandatario estadounidense advirtió que sería “inteligente” que Maduro renunciara y abandonara Venezuela.
“Bueno, creo que probablemente sí… Depende de él lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente por su parte hacerlo”, advirtió Trump a los periodistas en su resort de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, cuando le preguntaron si el objetivo era obligar a Maduro a abandonar el poder.
Según un cable de la agencia china Xinhua Trump fue aún más lejos y advirtió: “Si juega duro, será la última vez que pueda jugar duro”.
Trump también confirmó que Estados Unidos persiguió durante el fin de semana a un petrolero supuestamente sancionado en un intento de Washington por ahogar las finanzas de Venezuela.
Varios medios de comunicación estadounidenses informaron el domingo que la Guardia Costera de los Estados Unidos “está persiguiendo” al petrolero Bella 1, en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela, mientras el buque se dirigía al país caribeño para cargar crudo.
En tanto el periódico New York Times informó que el petrolero finalmente cambió su rumbo y se dirigió hacia el océano Atlántico. De haber sido interceptado, habría sido el tercer petrolero incautado por los Estados Unidos frente a las costas de Venezuela en menos de dos semanas en lo que fue calificado por Caracas como un acto de piratería internacional.
El bloqueo de Donald Trump
La semana pasada, Trump ordenó un “bloqueo total y absoluto” de todos los petroleros sancionados que entraran o salieran de Venezuela y declaró al gobierno de Maduro organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos.
El Pentágono desplegó aproximadamente una docena de buques de guerra, incluido el USS Gerald R. Ford, uno de sus principales portaaviones, además de unos 15 mil soldados en el mar Caribe, que bañaron una parte importante de la franja costera de Venezuela.
La región no vio una amenazante presencia militar estadounidense tan masiva desde hace al menos tres décadas.
En una entrevista telefónica con NBC News la semana pasada, Trump afirmó que no descartaba la posibilidad de una invasión a Venzuela, uno de los países más ricos en el mundo en petróleo.
Venezuela acusó reiteradamente a Washington de buscar un cambio de régimen y una expansión militar en América Latina, y condenó la interceptación de petroleros como “piratería de corsarios”.
