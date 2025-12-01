Conflicto con Venezuela: Donald Trump convocó a una reunión con su gabinete de Seguridad
El encuentro ocurre tras el cierre del espacio aéreo venezolano, el despliegue de tropas en el Caribe y un presunto ultimátum a Nicolás Maduro.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó una reunión ampliada de su equipo de seguridad nacional para definir los próximos pasos respecto de la situación en Venezuela.
Según trascendió, del encuentro, que se realizará este lunes por la noche, participarán el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el jefe del Estado Mayor, Dan Caine; el secretario de Estado, Marco Rubio; la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles; y el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, entre otros.
La cumbre se desarrolla en un contexto de creciente presión de Washington sobre el gobierno de Nicolás Maduro, luego de que Donald Trump mencionara públicamente la posibilidad de operaciones terrestres y ordenara el cierre del espacio aéreo venezolano, medida interpretada como un ultimátum. El propio mandatario confirmó el domingo que mantuvo una comunicación telefónica con Maduro, aunque evitó dar detalles.
Máxima tensión en el Caribe
En paralelo, el Comando Sur de los Estados Unidos desplegó más de una docena de buques de guerra y unos 15.000 efectivos en el sur del Caribe con el argumento de reforzar la lucha contra el narcotráfico. Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses hundieron varias lanchas rápidas supuestamente vinculadas al transporte de drogas, acciones que ya generaron 80 muertos, según cifras oficiales.
Las operaciones despertaron fuertes cuestionamientos en el Congreso estadounidense, donde legisladores advierten sobre posibles ilegalidades, mientras que la ONU expresó preocupación por lo que podrían constituir "ejecuciones extrajudiciales".
Desde Washington acusan a Maduro de liderar el llamado Cartel de los Soles, presunta organización criminal que, según los servicios de inteligencia estadounidenses, opera dentro de su propio gobierno. Caracas rechaza estas acusaciones.
Por su parte, el Miami Herald informó el fin de semana que Trump habría dado un ultimátum al mandatario venezolano para que abandone el país junto a su familia. Según fuentes citadas por el diario, Estados Unidos solo garantizaría un salvoconducto para Maduro, su esposa Cilia Flores y su hijo Nicolás Maduro Guerra si aceptaba renunciar de inmediato.
