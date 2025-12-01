La frase en inglés de Nicolás Maduro en medio de la alta tensión con Donald Trump: "El que entendió, entendió"

donald trump nicolas maduro

Según trascendió, del encuentro, que se realizará este lunes por la noche, participarán el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el jefe del Estado Mayor, Dan Caine; el secretario de Estado, Marco Rubio; la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles; y el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, entre otros.

La cumbre se desarrolla en un contexto de creciente presión de Washington sobre el gobierno de Nicolás Maduro, luego de que Donald Trump mencionara públicamente la posibilidad de operaciones terrestres y ordenara el cierre del espacio aéreo venezolano, medida interpretada como un ultimátum. El propio mandatario confirmó el domingo que mantuvo una comunicación telefónica con Maduro, aunque evitó dar detalles.