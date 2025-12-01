La frase en inglés de Nicolás Maduro en medio de la alta tensión con Donald Trump: "El que entendió, entendió"
El mandatario venezolano aseguró que en su país "reinan la paz y la unión nacional" y deslizó una frase para que entiendan en Estados Unidos. Mirá.
La relación diplomática entre Estados Unidos y Venezuela tomó un rumbo sorpresivo este domingo. Trascendió que el presidente estadounidense Donald Trump y el líder venezolano Nicolás Maduro sostuvieron una conversación telefónica en un momento de intensas tensiones entre ambas naciones.
Tras conocerse este diálogo, el mandatario venezolano habló en un multitudinario acto y lanzó una frase en inglés, para que todo Estados Unidos pueda entender: "1° de diciembre, lunes, 2025, cuatro y media de la tarde, sol radiante, se fueron las nubes y en Venezuela reinan la paz y la unión nacional", comenzó diciendo.
Y añadió: "The peace and the union, and the kings... The Venezuela Bolivarian Republic... The victory forever, victory forever, victory forever (la victoria por siempre)", deslizó, con un inglés no tan fluido. "El que entendió, entendió", dijo Maduro, en lo que podría considerarse una actitud desafiante para con su par estadounidense.
Conflicto con Venezuela: Trump convocó a una reunión con su gabinete de Seguridad
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó una reunión ampliada de su equipo de seguridad nacional para definir los próximos pasos respecto de la situación en Venezuela, luego del supuesto llamado telefónico que mantuvo con Nicolás Maduro.
Según trascendió, del encuentro, que se realizará este lunes por la noche, participarán el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el jefe del Estado Mayor, Dan Caine; el secretario de Estado, Marco Rubio; la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles; y el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, entre otros.
La cumbre se desarrolla en un contexto de creciente presión de Washington sobre el gobierno de Nicolás Maduro, luego de que Donald Trump mencionara públicamente la posibilidad de operaciones terrestres y ordenara el cierre del espacio aéreo venezolano, medida interpretada como un ultimátum. El propio mandatario confirmó el domingo que mantuvo una comunicación telefónica con Maduro, aunque evitó dar detalles.
