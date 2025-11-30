Escala la tensión: aseguran que Donald Trump y Nicolás Maduro ya hablaron por teléfono
El diálogo se produjo días antes de que el Departamento de Estado de Estados Unidos designara al presidente venezolano y al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera.
La diplomacia entre Estados Unidos y Venezuela dio un giro inesperado, ya que trascendió este domingo que el presidente estadounidense Donald Trump y el líder venezolano Nicolás Maduro mantuvieron una conversación telefónica, en medio de las tensiones que transitan ambos país.
La llamada, que tuvo lugar durante la última semana pero que se conoció recién este domingo por el reporte de The New York Times, cobra significativa trascendencia en el marco de las fuertes tensiones bilaterales. El periódico estadounidense sugiere que el contacto directo podría ser un indicio de que hay una negociación en curso entre ambas partes.
Según el citado medio estadounidense, la conversación podría apuntar a dos posibles escenarios: que Maduro esté considerando una salida negociada del poder o que Trump esté evaluando abandonar su ofensiva contra Venezuela, una estrategia que, según el informe, no cuenta con el respaldo total de sus seguidores.
Un detalle crucial es que el diálogo, en el que también participó el secretario de Estado Marco Rubio, se produjo días antes de que el Departamento de Estado designara a Maduro y al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera.
El gobierno de Trump ha mantenido una postura dual: por un lado, asegura que busca disuadir el contrabando de drogas, y por el otro, ha dejado claro su objetivo de destituir a Maduro del poder.
En respuesta a esta presión, Maduro denunció este domingo ante la alianza OPEP+ que Estados Unidos busca apoderarse de las reservas petroleras de su país mediante un despliegue militar en el mar Caribe. El ejecutivo venezolano acusó a EE. UU. de buscar el uso de "fuerza militar letal" contra el territorio y las instituciones del país.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario