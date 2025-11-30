Venezuela rechaza cierre de espacio aéreo anunciado por Donald Trump y prepara operativo especial de vuelos

En paralelo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que Nicolás Maduro ordenó la elaboración de un plan especial para asistir a los venezolanos que quedaron varados en el exterior y para facilitar la salida de quienes necesiten viajar. Además, adelantó que el país activó los mecanismos internacionales correspondientes para exigir el fin de lo que calificó como una acción “ilegítima e inaceptable”.