Venezuela rechaza cierre de espacio aéreo anunciado por Donald Trump y prepara operativo especial de vuelos
El gobierno de Nicolás Maduro calificó de “hostil” y “colonial” la decisión del presidente estadounidense.
En las últimas horas, Venezuela respondió duramente a la medida de Donald Trump y calificó de “hostil” y “colonial” la decisión del presidente estadounidense, que ordenó bloquear completamente el uso del espacio aéreo venezolano.
El gobierno de Nicolás Maduro reaccionó con dureza al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien comunicó este sábado el “cierre total” del espacio aéreo sobre Venezuela y zonas aledañas. La medida, que se produce en un clima de fuerte tensión entre ambos gobiernos, coincide con un nuevo despliegue de fuerzas militares norteamericanas en el Mar Caribe.
Trump comunicó que la disposición alcanza a “aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas”, y que el bloqueo será absoluto. Frente a esto, el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, difundió un comunicado donde acusa a Washington de actuar de manera “ilegal, arbitraria y con pretensiones coloniales”, además de considerar la maniobra como un “acto de agresión” contra la soberanía venezolana.
Gil subrayó que el espacio aéreo del país se regula bajo los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y remarcó que ninguna autoridad extranjera tiene potestad para condicionar su uso. Señaló también que la medida estadounidense paraliza los vuelos de deportación de ciudadanos venezolanos y afecta a pasajeros —tanto venezolanos como extranjeros— que tenían itinerarios programados.
En paralelo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que Nicolás Maduro ordenó la elaboración de un plan especial para asistir a los venezolanos que quedaron varados en el exterior y para facilitar la salida de quienes necesiten viajar. Además, adelantó que el país activó los mecanismos internacionales correspondientes para exigir el fin de lo que calificó como una acción “ilegítima e inaceptable”.
El Gobierno llamó a otros países a pronunciarse contra lo que considera un acto de presión injusto y contrario al derecho internacional.
