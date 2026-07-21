El club que presentó una camiseta en homenaje a River y emocionó a sus hinchas: "Eterna amistad"
El equipo lanzó su nueva casaca alternativa inspirada en el Millonario, con la clásica banda roja, el escudo del club argentino bordado en el cuello y un emotivo mensaje.
La histórica relación entre River y Torino volvió a quedar reflejada en un emotivo homenaje. El club italiano presentó este martes su nueva camiseta alternativa para la temporada 2026/27, cuyo diseño está inspirado en el Millonario y en la amistad que une a ambas instituciones desde la tragedia de Superga en 1949.
La nueva equipación suplente del conjunto de Turín luce la tradicional banda roja que caracteriza a River sobre un fondo claro, mientras que el color bordó característico del Torino se mantiene en las mangas y el cuello. Además, la camiseta incluye dos detalles que no pasaron desapercibidos: el escudo del club de Núñez bordado en la parte posterior del cuello y la inscripción "Eterna amistad", una frase que simboliza el vínculo que ambos clubes construyeron hace más de siete décadas.
El homenaje tiene un profundo significado histórico. Tras el accidente aéreo ocurrido el 4 de mayo de 1949 en la Basílica de Superga, en el que fallecieron los integrantes del mítico "Grande Torino", River fue uno de los primeros clubes del mundo en solidarizarse con la institución italiana.
Menos de un mes después de la tragedia, el Millonario viajó a Italia para disputar un partido amistoso ante un combinado denominado Torino "Símbolo", integrado por futbolistas de distintos equipos italianos. Aquel encuentro, disputado el 26 de mayo de 1949, fue mucho más que un partido de fútbol: se convirtió en el nacimiento de una amistad que continúa vigente hasta la actualidad.
Torino presentó una camiseta en homenaje a River y emocionó a sus hinchas: "Eterna amistad"
Desde entonces, ambas instituciones mantienen un estrecho vínculo que se ha fortalecido con homenajes mutuos, intercambios institucionales y diversas acciones conmemorativas. Incluso, River ocupa un lugar destacado dentro del museo del Torino como uno de los clubes más importantes en la historia de la institución italiana.
La presentación de esta camiseta no solo representa un reconocimiento al Millonario, sino también un nuevo capítulo en una de las historias de fraternidad más emblemáticas del fútbol mundial. Más de 75 años después de aquel gesto solidario, el mensaje sigue siendo el mismo: una amistad eterna que trasciende generaciones, fronteras y resultados deportivos.
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