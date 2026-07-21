El club que presentó una camiseta en homenaje a River y emocionó a sus hinchas: "Eterna amistad"

La nueva equipación suplente del conjunto de Turín luce la tradicional banda roja que caracteriza a River sobre un fondo claro, mientras que el color bordó característico del Torino se mantiene en las mangas y el cuello. Además, la camiseta incluye dos detalles que no pasaron desapercibidos: el escudo del club de Núñez bordado en la parte posterior del cuello y la inscripción "Eterna amistad", una frase que simboliza el vínculo que ambos clubes construyeron hace más de siete décadas.