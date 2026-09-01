Conmoción en Nueva York: empleada ejecutiva de Bank of America murió apuñalada en pleno Times Square
Una joven empleada bancaria falleció tras un brutal ataque al azar en el centro de Nueva York. La agresora tenía cuchillos y fue abatida por la policía local.
Un violento episodio sacudió a Nueva York cuando una mujer armada con dos cuchillos apuñaló a transeúntes en pleno Times Square. El Bank of America confirmó que una de las víctimas fatales era trabajadora de la institución. La atacante fue acorralada y abatida a tiros por los efectivos de seguridad.
Quiénes eran las víctimas del brutal ataque
La mujer fallecida fue identificada como Erin Piacenti, de 32 años, abogada y empleada del Bank of America, cuyas oficinas corporativas están ubicadas a muy pocas cuadras del lugar de la tragedia. La entidad crediticia emitió un comunicado oficial manifestando estar "profundamente entristecidos por la trágica pérdida" de su colega.
Durante el mismo incidente, un hombre de 68 años resultó gravemente herido y debió ser hospitalizado de urgencia, aunque su estado actual de salud no ha sido divulgado por las fuentes oficiales.
El enfrentamiento letal con la policía en Times Square
Las autoridades locales identificaron a la agresora como Pamela Cisneros, de 49 años, una residente de Queens que registraba antecedentes de intervenciones policiales por problemas de salud mental durante los años 2018 y 2019. Según precisó la comisionada de policía Jessica Tisch, la mujer extrajo sus armas blancas del interior de una bolsa de compras para comenzar a agredir a los presentes sin un motivo aparente.
Cuando los agentes de seguridad intentaron detenerla usando primero una pistola eléctrica, la agresora se negó sistemáticamente a soltar los cuchillos y avanzó hacia los uniformados asegurando que "preferiría matarlos". Ante la inminente y directa amenaza, dos oficiales abrieron fuego en el lugar, logrando abatirla de manera definitiva.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario