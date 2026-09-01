Conmoción en Nueva York: empleada ejecutiva de Bank of America murió apuñalada en pleno Times Square

El enfrentamiento letal con la policía en Times Square

Las autoridades locales identificaron a la agresora como Pamela Cisneros, de 49 años, una residente de Queens que registraba antecedentes de intervenciones policiales por problemas de salud mental durante los años 2018 y 2019. Según precisó la comisionada de policía Jessica Tisch, la mujer extrajo sus armas blancas del interior de una bolsa de compras para comenzar a agredir a los presentes sin un motivo aparente.