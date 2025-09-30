Conmoción en París: hallaron muerto al embajador de Sudáfrica en Francia
Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, de 58 años, fue encontrado sin vida en un hotel con la ventana forzada. Todos los detalles.
Un hecho conmociona a la diplomacia internacional: el embajador de Sudáfrica en Francia, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, fue hallado muerto en un hotel de París tras haberse denunciado su desaparición. Las primeras informaciones oficiales indican que antes de su fallecimiento le habría enviado un mensaje perturbador a su esposa, lo que ya es parte de la investigación en curso.
La fiscalía parisina informó que el diplomático, de 58 años, fue encontrado sin vida en un rascacielos ubicado en la zona de Porte Maillot. Según los datos difundidos, había reservado una habitación en el piso 22 y la ventana del cuarto se encontraba forzada, un detalle que llamó la atención de los investigadores y que refuerza el misterio en torno a las circunstancias de su muerte.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación de Sudáfrica difundieron un comunicado en el que repasaron su extensa trayectoria política: "Fue un distinguido servidor de la nación, cuya carrera se caracterizó por su dedicación al servicio en importantes carteras ministeriales, como la de Ministro de Policía y Ministro de Deportes, Artes y Cultura. También formó parte de la Junta Directiva del Comité Organizador Local de la Copa Mundial de la FIFA 2010".
La nota oficial también destacó su militancia en el Congreso Nacional Africano y su reciente designación como representante en Francia, a fines de 2023. "En su función diplomática, para la que fue designado en diciembre de 2023, el Embajador Mthethwa tuvo la tarea de fortalecer la vital asociación y los lazos bilaterales entre Sudáfrica y Francia", agregaron.
En el mismo texto, las autoridades remarcaron que "las autoridades francesas están investigando las circunstancias de su prematura muerte. El Gobierno de Sudáfrica expresa sus más sinceras condolencias a la familia del Embajador Mthethwa, así como a sus amigos y colegas en este momento de inmenso dolor. Le sobreviven su esposa e hijos. Honramos su legado de patriotismo inquebrantable y servicio a nuestra nación".
Por su parte, el presidente Cyril Ramaphosa utilizó la red social X para homenajearlo. "Ha servido a nuestra nación en diversas funciones durante una vida que terminó de manera prematura y traumática", sostuvo el mandatario.
El mensaje presidencial también subrayó la labor reciente de Mthethwa en Europa: "En su último período de servicio ha facilitado la profundización de las relaciones entre el Sur y la República Francesa, lo que ha producido beneficios para individuos y empresas en ambos países y ha hecho avanzar nuestra cooperación en el ámbito global", concluyó Ramaphosa.
La investigación francesa continúa y todavía no hay definiciones claras sobre las causas de la muerte, mientras en Sudáfrica se multiplican los mensajes de duelo por la pérdida de una figura clave de la política y la diplomacia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario