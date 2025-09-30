Conmoción en París: hallaron muerto al embajador de Sudáfrica en Francia

Por su parte, el presidente Cyril Ramaphosa utilizó la red social X para homenajearlo. "Ha servido a nuestra nación en diversas funciones durante una vida que terminó de manera prematura y traumática", sostuvo el mandatario.

El mensaje presidencial también subrayó la labor reciente de Mthethwa en Europa: "En su último período de servicio ha facilitado la profundización de las relaciones entre el Sur y la República Francesa, lo que ha producido beneficios para individuos y empresas en ambos países y ha hecho avanzar nuestra cooperación en el ámbito global", concluyó Ramaphosa.

La investigación francesa continúa y todavía no hay definiciones claras sobre las causas de la muerte, mientras en Sudáfrica se multiplican los mensajes de duelo por la pérdida de una figura clave de la política y la diplomacia.