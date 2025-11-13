Las claves del nuevo acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos

El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 17,4% en relación con igual periodo del año anterior, y alcanzó un monto de U$S121.037 millones, mientras que la balanza comercial arrojó ese mes un superávit de U$S6.030 millones.

El organismo oficial indicó que, teniendo en cuenta el mismo período del corriente año, Estados Unidos es el tercer socio comercial de nuestro país, detrás de Brasil, que figura en primer lugar, y China, en segundo, y por delante de Chile, India, Paraguay, Vietnam, Alemania, Suiza y Perú, que completan los diez primeros lugares.

Las exportaciones argentinas al país del norte sumaron en los nueve primeros meses de 2025 U$S5.689 millones, mientras que las importaciones fueron de U$S5.264 millones, dejando un saldo positivo para nuestro país de U$S425 millones.