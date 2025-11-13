Casa Blanca anunció el acuerdo comercial de Estados Unidos con la Argentina
Los presidentes Donald Trump y Javier Milei emitieron una declaración conjunta reafirmando la alianza estratégica bilateral.
La relación entre Estados Unidos y Argentina se consolida con el nuevo acuerdo bilateral, por lo que la Casa Blanca emitió este jueves 13 de noviembre de 2025 una declaración conjunta en la que los presidentes Donald Trump y Javier Milei anunciaron la creación de un "marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca".
Ambos líderes reafirmaron la "alianza estratégica" entre sus naciones, la cual se sustenta en "valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos".
Según el comunicado oficial, el objetivo primordial del pacto es "impulsar el crecimiento a largo plazo, expandir las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación".
La Casa Blanca destacó que el acuerdo se basa en las "acciones que Argentina ya ha tomado para modernizar su régimen de comercio e inversión y fomentar condiciones recíprocas", señalando el compromiso del país sudamericano con la apertura de mercados y la iniciativa privada.
