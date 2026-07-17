Gary Neville cambió el discurso tras la caída de Inglaterra: qué dijo de Lionel Messi
Después de haber cuestionado a la defensa argentina antes de la semifinal del Mundial, el exfutbolista inglés reapareció en su podcast con un tono diferente.
La eliminación de Inglaterra frente a la Selección Argentina en las semifinales del Mundial 2026 modificó el tono de Gary Neville. El exdefensor del Manchester United, que durante la previa había sido uno de los principales críticos del equipo de Lionel Scaloni, volvió a aparecer públicamente tras el encuentro, aunque esta vez con un enfoque muy distinto.
En su podcast The Overlap, el exlateral dejó de lado las críticas directas hacia los futbolistas argentinos y abrió un debate que rápidamente ganó repercusión en las redes sociales: el lugar que ocupa Lionel Messi en la historia del fútbol. Neville había quedado en el centro de la escena días antes del partido por sus declaraciones sobre la dupla central de la Albiceleste.
En una entrevista concedida a Sky Bet había asegurado que Cristian Romero y Lisandro Martínez representaban "la mejor y peor pareja de centrales del mundo", argumentando que alternaban acciones brillantes con errores llamativos. Sin embargo, el triunfo argentino por 2-1 dejó aquellas palabras sin demasiado sustento y generó respuestas desde distintos sectores.
Uno de los primeros en contestarle fue el propio Romero. Tras el encuentro, el defensor cordobés no ocultó su molestia y lanzó una fuerte frase dirigida al exfutbolista inglés. "Lo único que espero es que cuando me retire no sea tan estúpido. Que el día de mañana no me salga criticar a un jugador, criticar a nadie", expresó el zaguero de la Selección.
Inglaterra eliminada: el descargo de Gary Neville tras la derrota ante Argentina
Con Inglaterra ya fuera de la Copa del Mundo, Neville compartió una nueva edición de The Overlap junto a Roy Keane. En ese contexto sorprendió al iniciar la conversación con una pregunta que rápidamente se viralizó. "¿Podemos empezar a colocar a Messi por encima de Pelé y Maradona?", planteó el exdefensor.
Keane respondió apelando al humor y manteniendo viva una de las discusiones futboleras más habituales de los últimos años. "Sí, pero todavía está por detrás de Cristiano Ronaldo", contestó entre sonrisas, provocando las risas de los presentes y dejando una ironía que no tardó en multiplicarse en las redes sociales.
Luego de ese intercambio distendido, la conversación derivó hacia el análisis táctico del partido. Neville intentó explicar cuáles fueron, según su mirada, los principales errores cometidos por el seleccionado inglés para contener a Lionel Messi. A su entender, Inglaterra dejó demasiados espacios sobre uno de los costados del mediocampo y eso facilitó que el capitán argentino pudiera recibir con libertad para conducir los ataques.
"El problema de Inglaterra fue pararse 5-3-2, descuidando el costado del mediocampo, y Messi vio ese espacio vacío. La solución ahí era poner cuatro, con Nico O’Reilly en la izquierda, dándole la misión de quedarse con Messi cuando llega ahí, que no lo deje ir, que lo marque hombre a hombre, y que no salga por afuera, que se encierre así no puede tirar centros", explicó.
Sin embargo, Roy Keane no compartió ese análisis y rápidamente desmontó la teoría de su excompañero. El irlandés recordó que intentar neutralizar a Messi mediante una marca personal es una idea que el fútbol viene ensayando desde hace dos décadas sin éxito. "Escuchá lo que estás diciendo, bajá un cambio y escuchá lo que estás diciendo... ¿No te das cuenta de que es lo que todo el mundo intentó hacer en los últimos 20 años? El fútbol no es pararse al lado de otro jugador", respondió.
Lejos de dar por terminada la discusión, Neville insistió con su postura, aunque Keane volvió a interrumpirlo para remarcar que la propuesta ya había sido probada por numerosos entrenadores sin resultados positivos. "¡Los mejores jugadores y entrenadores lo vienen haciendo desde hace 20 años!", enfatizó. Finalmente, el exmediocampista cerró el debate con un argumento que, según su criterio, explicaba mejor la derrota inglesa. "Gary, el primer gol vino de un tiro de esquina. No tiene nada que ver con Messi ni los espacios. Los jugadores estaban apagados, con las manos en las rodillas y apagados", concluyó.
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