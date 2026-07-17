Gary Neville cambió el discurso tras la caída de Inglaterra: qué dijo de Lionel Messi

Keane respondió apelando al humor y manteniendo viva una de las discusiones futboleras más habituales de los últimos años. "Sí, pero todavía está por detrás de Cristiano Ronaldo", contestó entre sonrisas, provocando las risas de los presentes y dejando una ironía que no tardó en multiplicarse en las redes sociales.

Luego de ese intercambio distendido, la conversación derivó hacia el análisis táctico del partido. Neville intentó explicar cuáles fueron, según su mirada, los principales errores cometidos por el seleccionado inglés para contener a Lionel Messi. A su entender, Inglaterra dejó demasiados espacios sobre uno de los costados del mediocampo y eso facilitó que el capitán argentino pudiera recibir con libertad para conducir los ataques.

"El problema de Inglaterra fue pararse 5-3-2, descuidando el costado del mediocampo, y Messi vio ese espacio vacío. La solución ahí era poner cuatro, con Nico O’Reilly en la izquierda, dándole la misión de quedarse con Messi cuando llega ahí, que no lo deje ir, que lo marque hombre a hombre, y que no salga por afuera, que se encierre así no puede tirar centros", explicó.

Sin embargo, Roy Keane no compartió ese análisis y rápidamente desmontó la teoría de su excompañero. El irlandés recordó que intentar neutralizar a Messi mediante una marca personal es una idea que el fútbol viene ensayando desde hace dos décadas sin éxito. "Escuchá lo que estás diciendo, bajá un cambio y escuchá lo que estás diciendo... ¿No te das cuenta de que es lo que todo el mundo intentó hacer en los últimos 20 años? El fútbol no es pararse al lado de otro jugador", respondió.

Lejos de dar por terminada la discusión, Neville insistió con su postura, aunque Keane volvió a interrumpirlo para remarcar que la propuesta ya había sido probada por numerosos entrenadores sin resultados positivos. "¡Los mejores jugadores y entrenadores lo vienen haciendo desde hace 20 años!", enfatizó. Finalmente, el exmediocampista cerró el debate con un argumento que, según su criterio, explicaba mejor la derrota inglesa. "Gary, el primer gol vino de un tiro de esquina. No tiene nada que ver con Messi ni los espacios. Los jugadores estaban apagados, con las manos en las rodillas y apagados", concluyó.