Ramiro Marra apuntó contra Speed: "Lo pusieron donde iba a haber problemas"

Marra aclaró que él no participó de esas agresiones y marcó diferencias con quienes arrojaron elementos. "¿Te parece que puedo tirar una cosa en la cancha? No, y no avalo a nadie que haya tirado y la mayoría de los que estaban ahí cuando le arrojaron, empezaron a decir 'che no tiren cosas'", sostuvo.

Sin embargo, el dirigente cuestionó con dureza a la FIFA por la organización del evento y consideró que la ubicación elegida para Speed favorecía que se produjera un conflicto. A su entender, colocar al streamer en un sector repleto de simpatizantes argentinos era una decisión difícil de comprender.

"Obviamente que iba a ver ataques si vos lo llevas a ese lugar. Quieren evitar la violencia pero después van y lo ponen a Speed en el lugar donde están los hinchas más ruidosos", expresó. Además, insistió: "Justo, a un tipo que lo único que hace es agredir a Argentina, ir siempre en contra de Argentina ¿por qué no lo mandaron del lado de Inglaterra?".

En esa línea volvió a responsabilizar a la organización por lo sucedido. "Estás generando violencia, porque yo vi que se le tiraron cosas a Speed. Yo vi que le tiraron cosas, cosa que no lo avalo, cosa que está mal, ¿pero quién es el que organizó y lo puso ahí? ¿Por qué no lo pusieron del lado de Inglaterra?", remarcó.