Ramiro Marra apuntó contra Speed: "Lo pusieron donde iba a haber problemas"
El exlegislador porteño relató cómo fue el intercambio que mantuvo con el popular streamer durante la semifinal del Mundial 2026.
El triunfo de la Selección Argentina sobre Inglaterra para acceder a una nueva final de la Copa del Mundo dejó una enorme cantidad de imágenes que trascendieron lo estrictamente futbolístico. Una de las más comentadas fue el tenso episodio protagonizado por Ramiro Marra y el streamer estadounidense Darren Jason Watkins Jr., más conocido como IShowSpeed, quien estuvo presente en una de las tribunas del estadio y terminó envuelto en un fuerte cruce con simpatizantes argentinos.
Horas después del partido, el exlegislador porteño dio su versión de los hechos y explicó qué ocurrió durante el intercambio verbal con el creador de contenidos, quien se volvió viral por su manera de celebrar el gol parcial de Inglaterra y por la reacción que generó entre los hinchas argentinos.
En declaraciones televisivas, Marra reconoció que le gritó varias veces al streamer mientras se encontraba detrás del arco defendido por la Selección. "Le dije mufa, yeta, mufa, y otras palabras que no corresponden decirlas en un programa de televisión pero sí en la calle", afirmó. Luego, añadió: "Estoy seguro que me entendió porque bastante se enojó él y su seguridad".
El episodio se produjo después del empate transitorio conseguido por Enzo Fernández en los minutos finales del tiempo reglamentario. Hasta ese momento, Speed había festejado con efusividad el tanto inglés de Anthony Gordon. Sin camiseta, con una bandera británica pintada sobre su espalda y rodeado de cámaras, el streamer celebró de manera muy llamativa, una actitud que, según Marra, resultó provocadora para el sector del estadio ocupado mayoritariamente por hinchas argentinos.
El cruce de Ramiro Marra con Speed en Argentina-Inglaterra
Tras el gol del mediocampista argentino, el clima cambió de inmediato. En distintos videos difundidos en redes sociales se observó cómo comenzaron los insultos hacia Speed y también el lanzamiento de algunos vasos y otros objetos desde las tribunas, situación que obligó a reforzar el operativo de seguridad alrededor del influencer.
Marra aclaró que él no participó de esas agresiones y marcó diferencias con quienes arrojaron elementos. "¿Te parece que puedo tirar una cosa en la cancha? No, y no avalo a nadie que haya tirado y la mayoría de los que estaban ahí cuando le arrojaron, empezaron a decir 'che no tiren cosas'", sostuvo.
Sin embargo, el dirigente cuestionó con dureza a la FIFA por la organización del evento y consideró que la ubicación elegida para Speed favorecía que se produjera un conflicto. A su entender, colocar al streamer en un sector repleto de simpatizantes argentinos era una decisión difícil de comprender.
"Obviamente que iba a ver ataques si vos lo llevas a ese lugar. Quieren evitar la violencia pero después van y lo ponen a Speed en el lugar donde están los hinchas más ruidosos", expresó. Además, insistió: "Justo, a un tipo que lo único que hace es agredir a Argentina, ir siempre en contra de Argentina ¿por qué no lo mandaron del lado de Inglaterra?".
En esa línea volvió a responsabilizar a la organización por lo sucedido. "Estás generando violencia, porque yo vi que se le tiraron cosas a Speed. Yo vi que le tiraron cosas, cosa que no lo avalo, cosa que está mal, ¿pero quién es el que organizó y lo puso ahí? ¿Por qué no lo pusieron del lado de Inglaterra?", remarcó.
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