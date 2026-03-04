Contundente respuesta de Pedro Sánchez a la amenaza de bloqueo de Donald Trump: "No a la guerra"
Donald Trump amenazó con cortar los lazos comerciales con España luego de que Pedro Sánchez le negara a los Estados Unidos el uso de bases militares en el marco de su guerra con Irán.
Luego de que Pedro Sánchez fijara la clara posición de España contra la guerra que Donald Trump y Benjamin Netanyahu están promoviendo en Medio Oriente tras bombardear Irán y asesinar al Ayatollah Ali Khamenei, el mandatario estadounidense amenazó con frenar el comercio entre Estados Unidos y España.
Lejos de amilanarse, Sánchez respondió con contundencia a las amenazas del magnate republicano. “No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores simplemente por el miedo a las represalias de alguno”, aseguróel líder socialista en un mensaje para el presidente de Estados Unidos pero que también está dirigido a sus aliados europeos que se debaten por estas horas qué posición adoptarán frente a la guerra en Medio Oriente.
El presidente del gobierno español transmitió ayer por la mañana un breve discurso institucional desde La Moncloa para fijar su postura en contra de la guerra en Medio Oriente y desempolvar un lema que funcionó hace dos décadas para frenar al Partido Popular (PP). “La posición de España es la misma que en Ucrania y en Gaza. No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos. No a resolver conflictos con bombas. No a la guerra”, lanzó Sánchez.
Tras ello Trump, fiel a su estilo, aseguró durante una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merzque, que España “un socio terrible. No queremos tener nada que ver con España” y adelantó que ordenó “cortar todo el comercio” entre ambos países”.
El conflicto empezó cuando Sánchez no aceptó este lunes que los estadounidenses utilizaran sus bases de Rota y Morón (ubicadas en Andalucía) para realizar maniobras militares en su ofensiva contra Irán.
Este no es el primer cruce entre Sánchez y Trump. El primer conflicto entre ambos mandatarios se remonta a junio del año pasado en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de La Haya. En aquella oportunidad Sánchez se negó a avalar un aumento del presupuesto en Defensa de la OTAN lo que despertó el enojo de Trump que amenazó con aumentar los aranceles para los productos españoles.
