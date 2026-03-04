Contundente respuesta de Pedro Sánchez a la amenaza de bloqueo de Donald Trump: "No a la guerra"

Lejos de amilanarse, Sánchez respondió con contundencia a las amenazas del magnate republicano. “No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores simplemente por el miedo a las represalias de alguno”, aseguróel líder socialista en un mensaje para el presidente de Estados Unidos pero que también está dirigido a sus aliados europeos que se debaten por estas horas qué posición adoptarán frente a la guerra en Medio Oriente.