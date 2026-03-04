Estados Unidos anunció el hundimiento de un barco iraní frente a Sri Lanka
El secretario de Guerra norteamericano aseguró que el buque fue atacado por un submarino.
Estados Unidos confirmó que un submarino de la Armada estadounidense hundió un buque de guerra iraní frente a la costa sur de Sri Lanka. El ataque dejó decenas de desaparecidos y heridos y marcó una escalada histórica en el conflicto entre Washington e Irán.
El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, informó que el submarino disparó un torpedo contra la fragata IRIS Dena, que se hundió en aguas internacionales. Según el Pentágono, se trata del primer hundimiento de un buque enemigo por un submarino estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial.
Sri Lanka recibió una señal de socorro del buque iraní antes de que se hundiera. Las autoridades locales desplegaron operativos de búsqueda y rescate con barcos y helicópteros. Hasta ahora se logró salvar a 32 tripulantes, mientras que se recuperaron varios cuerpos del mar. Se estima que más de 100 personas podrían estar desaparecidas, entre los aproximadamente 180 tripulantes que iban a bordo.
La fragata IRIS Dena es una de las unidades más modernas de la Armada iraní, diseñada para operaciones de largo alcance y equipada con sistemas de defensa avanzados. El hundimiento del buque se produce en medio de una escalada de tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha incluido ataques aéreos, represalias con misiles y patrullajes militares en distintas regiones estratégicas.
Por ahora, Irán no emitió comentarios oficiales sobre el incidente. Estados Unidos, por su parte, aseguró que la operación se realizó dentro de aguas internacionales, mientras que Sri Lanka cooperó en la respuesta humanitaria, cumpliendo con las normas marítimas de rescate en alta mar.
El ataque ha generado preocupación internacional y podría afectar la estabilidad en el Océano Índico, una zona clave para el tránsito de buques comerciales y operaciones navales. Las autoridades continúan evaluando el alcance total del desastre y el número de víctimas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario