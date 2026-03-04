Estados Unidos anunció el hundimiento de un barco iraní frente a Sri Lanka

Sri Lanka recibió una señal de socorro del buque iraní antes de que se hundiera. Las autoridades locales desplegaron operativos de búsqueda y rescate con barcos y helicópteros. Hasta ahora se logró salvar a 32 tripulantes, mientras que se recuperaron varios cuerpos del mar. Se estima que más de 100 personas podrían estar desaparecidas, entre los aproximadamente 180 tripulantes que iban a bordo.