Irán lanzó un misil en dirección a Turquía: fue interceptado por la OTAN

otan misil iran turquia Imagen publicada por Idris Sahin, miembro del Parlamento de Turquía

Luego de que se informara que el proyectil había sido interceptado, desde Ankara advirtieron a todas las partes involucradas que "se abstengan de acciones que puedan agravar el conflicto en la región”. Anticiparon que, en caso contrario, "se tomarán con determinación y sin vacilación todas las medidas necesarias para defender nuestro territorio y espacio aéreo”.

“Recordamos a todas las partes que nos reservamos el derecho de responder a cualquier acción hostil contra nuestro país", indicaron en el comunicado emitido tras el ataque aéreo.

Luego del preocupante incidente, el ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, se comunicó con su par iraní, Abbas Aragchi, a quien le informó las advertencias y le solicitó que no extendiera el conflicto hacia otras naciones de la región.

En tanto, portavoz de la OTAN, Allison Hart, fue contundente al declarar: "Condenamos los ataques de Irán contra Turquía. Mientras continúan los ataques indiscriminados de Irán en la región, la OTAN se solidariza firmemente con todos sus aliados, incluida Turquía”.

“Nuestra postura de disuasión y defensa se mantiene firme en todos los ámbitos, incluida la defensa aérea y antimisiles”, agregó Hart, según agencias de noticias internacionales.

Desde Ankara optaron por ser cautelosos y no confirmaron que Turquía hayan sido el objetivo final del misil lanzado por Irán.

"Turquía realiza intensos esfuerzos diplomáticos para garantizar la paz, la estabilidad y el diálogo en la región. Bajo el liderazgo del presidente Erdoan, nuestro país desempeña un papel activo en la prevención de la escalada de tensiones, la protección de la población civil y la resolución de disputas por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional", expresó Burhanettin Duran, vocero del gobierno turco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/burhanduran/status/2029205125911253044&partner=&hide_thread=false A missile launched from Iran, passing through the airspace of Iraq and Syria, and heading toward Turkish airspace via the Hatay, was destroyed by NATO air defence systems. A fragment of an interceptor missile fell into an open area in Dörtyol district of Hatay, and no casualties… — Burhanettin Duran (@burhanduran) March 4, 2026