Irán lanzó un misil en dirección a Turquía: fue interceptado por la OTAN
El proyectil balístico cruzó Irak y Siria antes de ser destruido por elementos de defensa aérea y antimisiles de la Alianza Atlántica.
La OTAN derribó este miércoles un misil balístico lanzado por Irán que se dirigía al espacio aéreo de Turquía. Como resultado del contraataque, uno de los proyectiles de la defensa antiaérea cayó sobre la localidad de Dortyol, en la provincia de Hatay.
El hecho provocó un shock en la región y, si bien no está claro si el lanzamiento iraní tenía como destino final a Turquía, de confirmarse, se trataría del primer ataque contra un miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
“Un proyectil balístico lanzado desde Irán, que fue detectado dirigiéndose hacia el espacio aéreo turco tras cruzar el espacio aéreo iraquí y sirio, fue interceptado y neutralizado a tiempo por elementos de defensa aérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental”, detalló el comunicado publicado por el Ministerio de Defensa de Turquía.
Según consignaron autoridades turcas, luego de neutralizaran el misil lanzado desde territorio iraní, los restos de una de las defensas antiaéreas de la OTAN cayeron en una zona abierta del distrito de Dortyol de la provincia de Hatay, en el sureste de Turquía. Por este episodio no se registraron personas heridas.
"Se ha determinado que los fragmentos de munición caídos en el distrito de Dörtyol, en la provincia de Hatay, pertenecen a la munición de defensa aérea que realizó la interceptación tras la destrucción de la amenaza mencionada en el aire. No se han producido pérdidas de vidas ni heridos en el incident", indica el comunicado.
Luego de que se informara que el proyectil había sido interceptado, desde Ankara advirtieron a todas las partes involucradas que "se abstengan de acciones que puedan agravar el conflicto en la región”. Anticiparon que, en caso contrario, "se tomarán con determinación y sin vacilación todas las medidas necesarias para defender nuestro territorio y espacio aéreo”.
“Recordamos a todas las partes que nos reservamos el derecho de responder a cualquier acción hostil contra nuestro país", indicaron en el comunicado emitido tras el ataque aéreo.
Luego del preocupante incidente, el ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, se comunicó con su par iraní, Abbas Aragchi, a quien le informó las advertencias y le solicitó que no extendiera el conflicto hacia otras naciones de la región.
En tanto, portavoz de la OTAN, Allison Hart, fue contundente al declarar: "Condenamos los ataques de Irán contra Turquía. Mientras continúan los ataques indiscriminados de Irán en la región, la OTAN se solidariza firmemente con todos sus aliados, incluida Turquía”.
“Nuestra postura de disuasión y defensa se mantiene firme en todos los ámbitos, incluida la defensa aérea y antimisiles”, agregó Hart, según agencias de noticias internacionales.
Desde Ankara optaron por ser cautelosos y no confirmaron que Turquía hayan sido el objetivo final del misil lanzado por Irán.
"Turquía realiza intensos esfuerzos diplomáticos para garantizar la paz, la estabilidad y el diálogo en la región. Bajo el liderazgo del presidente Erdoan, nuestro país desempeña un papel activo en la prevención de la escalada de tensiones, la protección de la población civil y la resolución de disputas por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional", expresó Burhanettin Duran, vocero del gobierno turco.
