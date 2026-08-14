Perdió su reloj de lujo en un lago en 1996 y tres décadas después organiza una mega expedición para rescatarlo

Sin embargo, el destino le dio una segunda oportunidad en 2020. Aprovechando el freno que sufrió la industria del cine durante la pandemia de COVID-19, el especialista decidió reactivar el rescate, esta vez con rigor técnico: adquirió trajes de buceo profesional y detectores de metales subacuáticos de alta precisión y estableció un sistema de rastreo por cuadrículas para explorar minuciosamente el suelo del lago.

En estos últimos años ha realizado decenas de inmersiones en las que desenterró desde anclas y neumáticos viejos hasta latas, pero aún no el reloj.

Una cuestión de honor

A casi 30 años de aquel salto desafortunado, el Rolex Submariner dejó de ser un simple accesorio de valor comercial para convertirse en una meta personal y un símbolo de perseverancia. Pese a las complejas condiciones del agua y el paso del tiempo, Tom Place no piensa darse por vencido: continuará sumergiéndose hasta que el detector emita el sonido que lleva esperando desde 1996.