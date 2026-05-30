Paulo Londra conquistó Estados Unidos con shows agotados y una gira que reafirma su crecimiento internacional

Luego llegó el turno del BottleRock en Napa Valley, donde representó al género urbano latino en una programación integrada por artistas de enorme peso internacional como Foo Fighters, Lil Wayne, Lorde, Ludacris y Backstreet Boys. Más tarde, el artista pasó por Miami antes de ponerle el broche final a su gira estadounidense con un show agotado en Los Ángeles, una noche marcada por el fervor de fanáticos que esperaban su regreso.

El lazo de Paulo con Estados Unidos también se construyó a partir de colaboraciones que ampliaron su alcance global. A lo largo de los últimos años trabajó junto a figuras como Travis Barker, Ed Sheeran, Lil Baby, Timbaland, Becky G y A Boogie Wit da Hoodie, alianzas musicales que fortalecieron su presencia dentro de la escena internacional.

Ahora, el cantante continuará su recorrido por Latinoamérica con fechas confirmadas en México, donde visitará Puebla, Mérida y Monterrey, además de formar parte del festival Dale Mixx como headliner, compartiendo line up con artistas como Ozuna, Arcángel y Yandel.

El tour también incluirá reencuentros con el público de Colombia, Chile y Perú. Entre esas paradas se destaca un paso importante: su debut en el Estadio Nacional, una nueva meta dentro de un camino que sigue expandiéndose.

Pionero de una generación que transformó la música urbana argentina y abrió puertas a nuevos artistas, Paulo Londra continúa demostrando que su propuesta no conoce fronteras. En cada escenario, el cordobés reafirma un vínculo con el público que crece al ritmo de una carrera marcada por evolución, identidad y ambición artística.