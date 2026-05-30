Paulo Londra conquistó Estados Unidos con shows agotados y una gira que reafirma su crecimiento internacional
El artista cordobés cerró una intensa serie de presentaciones por distintas ciudades norteamericanas y ya se prepara para reencontrarse con su público en Latinoamérica.
Paulo Londra atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera y acaba de dar un nuevo paso en su expansión internacional. El cantante argentino completó una exitosa serie de presentaciones en Estados Unidos, donde logró reunir multitudes y confirmar el enorme alcance de su música con conciertos cargados de euforia, festivales de primer nivel y un cierre a sala llena en Los Ángeles.
La gira marcó el debut formal del referente urbano en territorio estadounidense y tuvo paradas en New York, Chicago, Napa Valley, Miami y Los Ángeles, ciudades donde el público respondió masivamente a cada presentación. Con carisma, energía y un repertorio atravesado por hits y mensajes personales, Londra dejó una fuerte impresión en cada escenario que pisó.
El puntapié inicial de esta etapa llegó el pasado 21 de mayo en New York, una presentación que sirvió como puerta de entrada para un recorrido que terminaría consolidando su conexión con el público norteamericano. A lo largo del tour, el músico no solo demostró poder de convocatoria, sino también una evolución artística que lo encuentra cada vez más afianzado en el plano internacional.
Festivales internacionales y el próximo desafío en Latinoamérica para Paulo Londra
Dentro del recorrido estadounidense también hubo lugar para dos de los festivales más reconocidos del circuito. En Chicago participó del festival Sueños, compartiendo cartel con nombres destacados como Fuerza Regida, Yandel, J Balvin, Kali Uchis, Danny Ocean y Manuel Turizo, en una experiencia que volvió a posicionarlo entre los artistas latinos de mayor proyección.
Luego llegó el turno del BottleRock en Napa Valley, donde representó al género urbano latino en una programación integrada por artistas de enorme peso internacional como Foo Fighters, Lil Wayne, Lorde, Ludacris y Backstreet Boys. Más tarde, el artista pasó por Miami antes de ponerle el broche final a su gira estadounidense con un show agotado en Los Ángeles, una noche marcada por el fervor de fanáticos que esperaban su regreso.
El lazo de Paulo con Estados Unidos también se construyó a partir de colaboraciones que ampliaron su alcance global. A lo largo de los últimos años trabajó junto a figuras como Travis Barker, Ed Sheeran, Lil Baby, Timbaland, Becky G y A Boogie Wit da Hoodie, alianzas musicales que fortalecieron su presencia dentro de la escena internacional.
Ahora, el cantante continuará su recorrido por Latinoamérica con fechas confirmadas en México, donde visitará Puebla, Mérida y Monterrey, además de formar parte del festival Dale Mixx como headliner, compartiendo line up con artistas como Ozuna, Arcángel y Yandel.
El tour también incluirá reencuentros con el público de Colombia, Chile y Perú. Entre esas paradas se destaca un paso importante: su debut en el Estadio Nacional, una nueva meta dentro de un camino que sigue expandiéndose.
Pionero de una generación que transformó la música urbana argentina y abrió puertas a nuevos artistas, Paulo Londra continúa demostrando que su propuesta no conoce fronteras. En cada escenario, el cordobés reafirma un vínculo con el público que crece al ritmo de una carrera marcada por evolución, identidad y ambición artística.
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