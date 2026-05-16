Desastre en Bangkok por el choque de un tren: hay al menos ocho muertos y 35 heridos
El violento accidente ocurrió en un cruce ferroviario cercano a la capital de Tailandia. También se registraron decenas de heridos y trabajan equipos de rescate.
Una tragedia conmociona a Bangkok luego de un impactante accidente entre un tren y un micro que dejó al menos ocho personas muertas y numerosos heridos en las afueras de la capital tailandesa. El hecho ocurrió este sábado por la mañana en un cruce ferroviario de una zona con intenso tránsito vehicular. Según las primeras reconstrucciones, el colectivo intentaba atravesar las vías cuando fue embestido por una formación ferroviaria que circulaba a gran velocidad.
El impacto fue devastador. La parte lateral del micro recibió de lleno el golpe del tren y el vehículo terminó completamente destruido a un costado de las vías. Varias ventanas salieron despedidas, parte de la estructura quedó retorcida y algunos pasajeros quedaron atrapados entre los hierros.
Minutos después del accidente se desplegó un importante operativo de emergencia con ambulancias, bomberos y equipos de rescate que trabajaron contrarreloj para asistir a las víctimas. Las tareas se extendieron durante varias horas debido a la complejidad del escenario y a la cantidad de personas involucradas.
Las autoridades confirmaron al menos ocho víctimas fatales, aunque no descartan que el número pueda aumentar con el correr de las horas debido a la gravedad de varios heridos. Decenas de personas fueron trasladadas a hospitales cercanos con traumatismos, fracturas y heridas de distinta consideración.
Testigos que se encontraban cerca del lugar relataron escenas de desesperación tras el choque. Algunos pasajeros lograron salir por sus propios medios, mientras otros debieron ser rescatados por personal especializado.
Por el momento, los investigadores intentan determinar cómo se produjo el accidente. Una de las hipótesis apunta a un posible desperfecto en el sistema de señales del cruce ferroviario, aunque tampoco se descarta una falla humana o un error de cálculo del conductor del micro al intentar cruzar. Las imágenes difundidas por medios locales y redes sociales muestran la magnitud del siniestro y el fuerte despliegue de policías y rescatistas en la zona.
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