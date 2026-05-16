Israel confirmó la muerte del comandante en jefe del brazo armado de Hamás en Gaza

Para Israel, la caída del comandante representa uno de los golpes más importantes contra la conducción militar de Hamás desde el comienzo de la guerra. El gobierno israelí mantiene desde hace meses una estrategia enfocada en eliminar de manera selectiva a líderes del grupo palestino, buscando debilitar su capacidad operativa y de mando.

Sin embargo, detrás de cada anuncio militar sigue creciendo una realidad cada vez más dramática dentro de Gaza. Mientras continúan los ataques, la Franja atraviesa una situación humanitaria límite, con barrios destruidos, hospitales colapsados y miles de civiles afectados por una guerra que parece no encontrar freno.