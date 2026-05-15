Israel y el Líbano acordaron en Washington otros 45 días de cese del fuego
Con mediación de los Estados Unidos, ambos países llegaron a un acuerdo: el Departamento de Estado reanudará la vía política de negociaciones el 2 y 3 de junio.
Israel y Líbano acordaron este viernes extender por otros 45 días el cese del fuego entre las partes en el marco de las negociaciones que se mantienen en Washington, que el gobierno de estadounidense calificó como “altamente productivas”.
El anuncio fue realizado por el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Pigfott, para quien los dos días de conversaciones entre los representantes fueron “altamente productivas entre Israel y Líbano”.
“La cesación de hostilidades del 16 de abril se extenderá por 45 días para permitir un mayor progreso”, indicó el funcionario de la administración Trump en redes sociales, señalando que “el Departamento de Estado reanudará la vía política de las negociaciones el 2 y 3 de junio”.
Además “se lanzará una vía de seguridad en el Pentágono el 29 de mayo con delegaciones militares de ambos países”, agregó Pigfott, manifestando su esperanza de que “estas discusiones avancen hacia una paz duradera entre los dos países, el pleno reconocimiento de la soberanía y la integridad territorial mutuas, y el establecimiento de una seguridad genuina a lo largo de su frontera compartida”.
Israel está representado por su embajador en Washington, Yechiel Leiter, y altos funcionarios de seguridad, mientras que la delegación libanesa incluye a su embajadora en la capital estadounidense, Nada Hamadeh Mouawad, y al exembajador Simon Karam.
Leiter también usó las redes sociales para señalar que la negociación con su homólogo libanés fue “franca y constructiva” y manifestarse “ansioso por los próximos pasos”, al tiempo que advirtió que “habrá altibajos”.
“Tras concluir 2 días de negociaciones con funcionarios libaneses y estadounidenses, estoy ansioso por los próximos pasos. Las conversaciones de paz fueron francas y constructivas, y están listas para avanzar por dos vías: la seguridad y la política”, indicó.
También advirtió que “habrá altibajos, pero el potencial de éxito es grande. Lo que será primordial a lo largo de las negociaciones es la seguridad de nuestros ciudadanos y nuestros soldados”.
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