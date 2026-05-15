Israel y el Líbano acordaron en Washington otros 45 días de cese del fuego

Leiter también usó las redes sociales para señalar que la negociación con su homólogo libanés fue “franca y constructiva” y manifestarse “ansioso por los próximos pasos”, al tiempo que advirtió que “habrá altibajos”.

“Tras concluir 2 días de negociaciones con funcionarios libaneses y estadounidenses, estoy ansioso por los próximos pasos. Las conversaciones de paz fueron francas y constructivas, y están listas para avanzar por dos vías: la seguridad y la política”, indicó.

También advirtió que “habrá altibajos, pero el potencial de éxito es grande. Lo que será primordial a lo largo de las negociaciones es la seguridad de nuestros ciudadanos y nuestros soldados”.