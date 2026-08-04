Crisis diplomática: Brasil retira a su embajador por los insultos de Javier Milei a Lula da Silva

El raid mediático y las graves acusaciones de Javier Milei a Lula da Silva

El malestar en Brasilia se potenció de manera exponencial a raíz de las últimas apariciones públicas de Milei durante el fin de semana, donde reiteró sus descalificaciones tildando públicamente a Lula de "ladrón" y "presidiario".

En entrevistas brindadas a LN+, Radio Mitre y al canal de streaming La Casa, el mandatario argentino intentó justificar sus dichos argumentando que la condena original contra el líder del Partido de los Trabajadores había sido anulada por una cuestión procesal y no por probar su inocencia. "Tengo formas horribles pero digo la verdad", se escudó el jefe de Estado.

“Por el bien de los brasileños, sacarse a los corruptos y chorros de encima siempre es bueno. Sacarse a los zurdos siempre es bueno de encima”, sostuvo el libertario recientemente durante una entrevista con un canal de streaming.