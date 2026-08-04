Crisis diplomática: Brasil retira a su embajador por los insultos de Javier Milei a Lula da Silva
Tras los constantes agravios del libertario, el gobierno brasileño decidió rebajar el vínculo bilateral con la Argentina por primera vez en décadas.
La escalada verbal protagonizada por el presidente Javier Milei contra su par de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, colmó definitivamente la paciencia de la diplomacia del vecino país, en una escalada diplomática sin precedentes para la relación entre los países vecinos.
Tras convocar de urgencia al palacio de Itamaraty, el canciller brasileño Mauro Vieira le entregó en mano al embajador argentino, Daniel Raimondi, una severa protesta formal que incluyó una drástica decisión geopolítica: Brasil rebajará el vínculo con la Argentina al nivel de encargado de negocios y pospondrá sin fecha el retorno del embajador Julio Bitelli a Buenos Aires.
"Tuvimos mucha paciencia, no contestamos, pero creemos que la reiteración de ofensas hacia el Presidente hacen inevitable esa decisión", señalaron desde el Gobierno brasileño, de acuerdo con La Nación.
Por el momento se desconoce si la administración libertaria adoptará una postura de reciprocidad llamando de regreso a su representante diplomático.
De todos modos, esta decisión de Brasil abre ahora un gran interrogante sobre el futuro de los vínculos entre las dos principales economías del Mercosur.
El raid mediático y las graves acusaciones de Javier Milei a Lula da Silva
El malestar en Brasilia se potenció de manera exponencial a raíz de las últimas apariciones públicas de Milei durante el fin de semana, donde reiteró sus descalificaciones tildando públicamente a Lula de "ladrón" y "presidiario".
En entrevistas brindadas a LN+, Radio Mitre y al canal de streaming La Casa, el mandatario argentino intentó justificar sus dichos argumentando que la condena original contra el líder del Partido de los Trabajadores había sido anulada por una cuestión procesal y no por probar su inocencia. "Tengo formas horribles pero digo la verdad", se escudó el jefe de Estado.
“Por el bien de los brasileños, sacarse a los corruptos y chorros de encima siempre es bueno. Sacarse a los zurdos siempre es bueno de encima”, sostuvo el libertario recientemente durante una entrevista con un canal de streaming.
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