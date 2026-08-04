Neymar sorprendió en Brasil y dejó abierta la puerta al retiro: "No sé qué voy a hacer"
El brasileño reconoció que todavía no decidió qué hará cuando finalice su contrato con Santos en diciembre. Su padre y representante fue tajante y descartó esa posibilidad.
El futuro de Neymar volvió a quedar envuelto en incertidumbre. El delantero brasileño de 34 años sorprendió al reconocer que todavía no sabe si continuará jugando al fútbol una vez que finalice su contrato con Santos, vigente hasta diciembre de este año. Sin embargo, su padre y representante salió rápidamente a bajarle el tono a sus declaraciones y aseguró que el retiro no está en los planes.
Durante una subasta benéfica realizada en San Pablo, el ex Barcelona y PSG fue consultado sobre los próximos pasos de su carrera y respondió con total sinceridad. "Voy a pensar si sigo en el Santos, si me marcho o si dejo de jugar. Realmente no sé qué voy a hacer", expresó.
Las palabras del atacante generaron un fuerte impacto, ya que por primera vez dejó abierta de manera concreta la posibilidad de ponerle punto final a su carrera profesional. No obstante, apenas unos instantes después, su padre tomó la palabra y fue contundente: "Neymar ama jugar al fútbol. ¿Qué más va a hacer? Todavía no tiene un título de médico, entonces va a seguir jugando", respondió entre risas, descartando cualquier chance de un retiro inmediato.
Neymar amaga con el retiro y pone en vilo a Brasil
Las dudas del brasileño llegan en una etapa muy particular de su carrera. Luego del Mundial 2026, torneo en el que convirtió de penal el último gol de su trayectoria con la selección de Brasil antes de anunciar su retiro del combinado nacional, Neymar decidió enfocarse exclusivamente en Santos, el club donde debutó como profesional y al que regresó para intentar relanzar su carrera.
No es la primera vez que el delantero deja entrever esa incertidumbre. Ya en febrero había reconocido públicamente que todavía no tenía decidido qué haría cuando terminara la temporada y que incluso contemplaba la posibilidad de retirarse. Ahora volvió a manifestar esa misma postura: vivir el presente y analizar su futuro cuando llegue el momento.
Mientras tanto, Santos atraviesa una etapa decisiva. El equipo se encuentra clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana y, al mismo tiempo, lucha por mantenerse alejado de la zona baja del Brasileirao, por lo que el foco del futbolista continúa puesto en los desafíos deportivos inmediatos.
Aunque Neymar aseguró que aún no tomó una decisión, desde su entorno transmiten tranquilidad. La postura de su padre deja entrever que la intención es que el delantero continúe jugando al fútbol profesional, ya sea renovando con Santos o iniciando una nueva etapa en otro club cuando finalice su vínculo. Por ahora, el futuro de una de las grandes figuras del fútbol brasileño sigue siendo una incógnita.
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