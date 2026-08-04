Neymar sorprendió en Brasil y dejó abierta la puerta al retiro: "No sé qué voy a hacer"

Mientras tanto, Santos atraviesa una etapa decisiva. El equipo se encuentra clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana y, al mismo tiempo, lucha por mantenerse alejado de la zona baja del Brasileirao, por lo que el foco del futbolista continúa puesto en los desafíos deportivos inmediatos.

Aunque Neymar aseguró que aún no tomó una decisión, desde su entorno transmiten tranquilidad. La postura de su padre deja entrever que la intención es que el delantero continúe jugando al fútbol profesional, ya sea renovando con Santos o iniciando una nueva etapa en otro club cuando finalice su vínculo. Por ahora, el futuro de una de las grandes figuras del fútbol brasileño sigue siendo una incógnita.