Crisis en Paraguay: cayó el juicio político contra el vice Pedro Alliana que asumirá la presidencia

Aunque ofreció disculpas ("Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado"), Peña evitó asumir la responsabilidad directa por el escándalo de ueno bank, la entidad intervenida esta semana por el Banco Central por graves problemas de solvencia.

El accionar de la Justicia sobre la estructura de la empresa fue fulminante: ocho ejecutivos y altos cargos ya fueron detenidos. Entre los apresados se encuentran el presidente del banco, Juan Manuel Gustale, y Federico Miguel Vázquez, CEO de la entidad y socio comercial de Peña hasta tiempos recientes.

Fondos jubilatorios atrapados y furia en Asunción

La caída de ueno bank representa un cataclismo para la economía diaria de Paraguay, dado que hasta el mes de septiembre, dos de cada tres habitantes eran clientes de la entidad digital. Sin embargo, el principal foco de conflicto radica en los 850 millones de dólares en fondos públicos que quedaron atrapados en la institución. De ese monto, unos 380 millones corresponden al Instituto de Previsión Social (IPS), afectando el sistema estatal de pensiones y salud.

Bajo el mandato de Peña, los fondos del Estado fluyeron hacia las arcas de ueno bank. Además, el expresidente había nombrado a Carlos Carvallo —extitular de Financiera Ueno— al frente del Banco Central, organismo encargado de controlarlo. Los inspectores ya habían advertido en junio sobre créditos irregulares de alto riesgo otorgados a empresas vinculadas a los propios dueños del banco (llegando a derivar 39 millones de dólares en un solo día), advertencias a las que Peña restó importancia calificándolas de "campaña de desprestigio".

El cese de operaciones generó una ola de pánico y manifestaciones espontáneas frente al Congreso en Asunción, que terminaron con incidentes y represión policial. "Santiago Peña y el Partido Colorado nos han robado todos nuestros ahorros. Estamos hartos de 70 años de saqueo", resumió Luis Pineda, uno de los ahorristas afectados. La contención de este descontento social masivo será ahora el primer desafío de Pedro Alliana al frente del Ejecutivo.

Tags: Pedro Alliana, Santiago Peña, Paraguay, Juicio político, Ueno Bank, Crisis institucional, Internacionales.