Crisis en Paraguay: cayó el juicio político contra el vice Pedro Alliana que asumirá la presidencia
Paraguay cambia de mando en medio de un estallido social por el colapso de ueno bank y el desvío de fondos públicos.
Paraguay dio un giro definitivo tras una jornada de extrema tensión. Luego de que la amenaza de destitución forzara la renuncia de Santiago Peña, la Cámara de Diputados rechazó el pedido de juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana, permitiéndole asumir de manera oficial la primera magistratura del país.
Los números del Congreso que ungieron a Alliana
La sesión extraordinaria en la Cámara Baja definió el futuro inmediato del Poder Ejecutivo. El libelo acusatorio impulsado por la oposición, que señalaba al vicepresidente por brindar protección política a la cúpula bancaria, no logró alcanzar los dos tercios necesarios para avanzar hacia el Senado.
La votación final arrojó 30 votos a favor del juicio político y 48 votos en contra, blindando a Alliana de la destitución. Con este resultado legislativo y la dimisión formal de Peña sobre la mesa, Alliana asume la Presidencia en medio de un estallido social, heredando un sistema financiero paralizado.
IMPORTANTE: Paraguay: renunció el presidente Santiago Peña tras la caída de ueno bank
La renuncia de Peña y las detenciones por el caso ueno bank
Minutos antes de que el Congreso debatiera su suerte, Santiago Peña oficializó su dimisión mediante un video publicado en la red social X. El ahora exmandatario justificó su salida argumentando que dejaba el cargo para "preservar la estabilidad del país y sus instituciones democráticas", asegurando que ningún puesto está por encima del bienestar del Paraguay.
Aunque ofreció disculpas ("Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado"), Peña evitó asumir la responsabilidad directa por el escándalo de ueno bank, la entidad intervenida esta semana por el Banco Central por graves problemas de solvencia.
El accionar de la Justicia sobre la estructura de la empresa fue fulminante: ocho ejecutivos y altos cargos ya fueron detenidos. Entre los apresados se encuentran el presidente del banco, Juan Manuel Gustale, y Federico Miguel Vázquez, CEO de la entidad y socio comercial de Peña hasta tiempos recientes.
Fondos jubilatorios atrapados y furia en Asunción
La caída de ueno bank representa un cataclismo para la economía diaria de Paraguay, dado que hasta el mes de septiembre, dos de cada tres habitantes eran clientes de la entidad digital. Sin embargo, el principal foco de conflicto radica en los 850 millones de dólares en fondos públicos que quedaron atrapados en la institución. De ese monto, unos 380 millones corresponden al Instituto de Previsión Social (IPS), afectando el sistema estatal de pensiones y salud.
Bajo el mandato de Peña, los fondos del Estado fluyeron hacia las arcas de ueno bank. Además, el expresidente había nombrado a Carlos Carvallo —extitular de Financiera Ueno— al frente del Banco Central, organismo encargado de controlarlo. Los inspectores ya habían advertido en junio sobre créditos irregulares de alto riesgo otorgados a empresas vinculadas a los propios dueños del banco (llegando a derivar 39 millones de dólares en un solo día), advertencias a las que Peña restó importancia calificándolas de "campaña de desprestigio".
El cese de operaciones generó una ola de pánico y manifestaciones espontáneas frente al Congreso en Asunción, que terminaron con incidentes y represión policial. "Santiago Peña y el Partido Colorado nos han robado todos nuestros ahorros. Estamos hartos de 70 años de saqueo", resumió Luis Pineda, uno de los ahorristas afectados. La contención de este descontento social masivo será ahora el primer desafío de Pedro Alliana al frente del Ejecutivo.
Tags: Pedro Alliana, Santiago Peña, Paraguay, Juicio político, Ueno Bank, Crisis institucional, Internacionales.
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